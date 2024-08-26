После массированного авиаудара рф: Боррель снова призвал снять ограничения на удары по России западным оружием

Международные партнеры могут усилить оборону Украины, если снимут ограничения по использованию западного оружия для ударов по территории рф. Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает УНН.

Детали

По словам Борреля, россия усилила свою агрессию, возобновив массированные атаки по всей Украине, которые нацелены на гражданскую инфраструктуру, включая гидроэлектростанции, что привело к жертвам.

Повторяю, что снятие ограничений на использование средств (Запада - ред.) против российских военных, причастных к агрессии против Украины, в соответствии с международным правом усилит украинскую самооборону, сохранит жизни и уменьшит разрушения в Украине - заявил он.

Боррель отметил, что обсудит этот вопрос это с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и главами МИД стран-членов ЕС на неформальной встрече Совета министров иностранных дел ЕС в четверг.

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Напомним

В Воздушных Силах Украины сообщали, что во время самой массированной воздушной атаки рф было сбито 201 воздушную цель - 102 ракеты и 99 ударных БпЛА. В общем россия запустила 127 ракет и 109 БПЛА.

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