Боррель призвал партнеров Украины снять ограничения на удары по территории рф

Если партнеры Украины снимут ограничения по использованию их оружия для ударов по РФ, то это только будет способствовать мирным усилиям Киева. Об этом заявил Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель в X, передает УНН.

Детали

Боррель отметил, что наступление украинских Вооруженных Сил в Курской области «нанесло серьезный удар по нарративу» Владимира Путина.

Снятие ограничений на использование сил и средств против российских военных, участвующих в агрессии против Украины, в соответствии с международным правом, имело бы несколько важных последствий. В частности:

- усиление самообороны Украины, лишение рф территории для нападений и бомбардировок украинских городов и инфраструктуры;

- спасение жизней и уменьшение разрушений в Украине;

- помощь в продвижении мирных усилий - заявил Боррель.

Он также указал на последний разговор с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, где заверил в поддержке Евросоюзом борьбы Украины против российской агрессии.

Україні не потрібно було б заходити на Курщину, якби партнери зняли обмеження на застосування зброї на території рф - Зеленський

С нетерпением жду встречи с ним в Брюсселе и дискуссии с министрами иностранных дел и обороны ЕС на следующей неделе, чтобы продвинуться вперед в нашей поддержке Украины - подытожил глава европейской дипломатии.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский в США призвал снять ограничения на удары по территории рф. По его словам, это поможет Украине ограничить действия россии на юге Украины и вытеснить оккупанта оттуда.