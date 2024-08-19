Украине не нужно было бы заходить на Курщину, если бы партнеры сняли ограничения на применение оружия на территории рф - Зеленский

Ситуация в Донецкой области такова, что дальнейшее промедление партнеров с дальнобойностью для Украины де-факто становится едва ли не самой весомой опорой российского наступательного потенциала. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский на совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины "Военная дипломатия: устойчивость, оружие, победа", передает УНН.

"Если бы партнеры сняли все имеющиеся ограничения на применение оружия на территории россии, то мы не нуждались бы в физическом заходе, в частности, на Курщину ради защиты наших украинских граждан в приграничье и уничтожения российского потенциала агрессии. Но пока мы не можем применять все имеющееся у нас оружие и уничтожать российских террористов там, где они есть", - сказал Зеленский.

Он еще раз подчеркнул, что российские военные базы и российские военные аэродромы, российская логистика и другие военные объекты, чье существование позволяет путину уклоняться от поиска мира, являются вполне справедливыми целями для Сил обороны.

"И каждый должен понимать, что это важно с точки зрения всех направлений боевых действий и защиты от всех форм российской террористической активности. Нам нужна достаточная дальнобойность, чтобы защищать Украину от российских ракет и управляемых авиабомб, от переброски российских войск и давления оккупанта на ключевых фронтовых направлениях", - скакал Зеленский.

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Президент отметил, что сейчас между этим залом и Покровским, а также Торецким направлением, где продолжаются наиболее жесткие российские штурмы, около двух сотен километров.

"Здесь вы не слышите грохота артиллерии и приближения вражеских дронов. Но вы должны чувствовать и здесь, и в столицах вашей работы, что Украину отделяет от остановки продвижения российской армии на фронте только одно решение, которого мы ожидаем от партнеров. И это решение по дальнобойности. Сейчас это ключевое защитное решение, которое должно поддержать наших воинов. И это касается работы прежде всего наших дипломатов, вас и других представителей Украины в Америке, в Великобритании, во Франции, в Германии и также в тех странах, которые способны сами или влияя на партнеров решить вопрос о дальнобойности", - сказал Зеленский.

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Зеленский отметил, что формат реагирования путина на операцию в Курской области доказывает, что нет никакой рациональной причины не давать Украине быть действительно крепкими, действительно дальнобойными.

"А ситуация в Донецкой области такова, что дальнейшее промедление партнеров с дальнобойностью де-факто становится едва ли не самой весомой опорой российского наступательного потенциала", - заявил Президент.