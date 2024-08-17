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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Великобритания показывала лидерство в поддержке Украины, но темпы замедлились - Зеленский

Великобритания показывала лидерство в поддержке Украины, но темпы замедлились - Зеленский

Киев  •  УНН

17 августа 2024, 16:55  •  17368 просмотра

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Президент Зеленский заявил, что Британия замедлила темпы поддержки Украины, особенно в отношении дальнобойного оружия. Украина усилит дипломатическую работу для получения смелых решений от партнеров.

Великобритания демонстрировала настоящее лидерство в поддержке Украины оружием, политически и в других сферах. Однако сейчас ситуация замедлилась, и Украина стремится обсудить, как это исправить, особенно по использованию дальнобойного оружия. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении, сообщает УНН

На протяжении всего времени этой войны мы видели, что Британия демонстрирует настоящее лидерство. И в оружии, и в политике, и в поддержке жизни украинского общества. Это то, что спасло тысячи наших людей. То, что действительно соответствует силе Британии. Но сейчас, к сожалению, ситуация замедлилась. Мы будем говорить, как это исправить. Потому что дальнобойность для нас действительно принципиальная вещь. И весь мир видит, какими эффективными являются украинцы - весь наш народ, - когда защищают свою независимость

- заявил Зеленский. 

Он указал, что будет усилена украинская дипломатическая работа.  По его словам, Украина  будет настаивать на том, что нужны смелые шаги и смелые решения. «Нужно то, что действительно меняет курс войны, ведет ее к справедливому миру, к реальному завершению - именно такому, в котором мы нуждаемся. И мы нуждаемся в том, чтобы все партнеры, которые действительно могут помочь, - чтобы они помогли. Это и Соединенные Штаты, и Великобритания, и Франция, и другие партнеры», - отметил Президент.

Дополнение

Великобритания не давала Украине разрешения на использование ракет Storm Shadow для атаки на Курскую область. Британское правительство подтверждает, что предоставленное оружие предназначено только для обороны Украины.

Как писало The Times, США фактически запрещает Великобритании предоставлять Украине разрешение на запуск ракет Storm Shadow по территории России из-за опасений администрации Байдена относительно возможной эскалации войны. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Войнаполитика
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
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