"Российские атаки не имеют никакого оправдания": Кулеба призвал партнеров разрешить удары по рф оружием партнеров

Утром, 26 августа, россия нанесла массированный ракетный удар по критической инфраструктуре Украины. Партнеры должны усилить поддержку Киева и снять ограничения на дальнобойные удары по целям внутри рф. Об этом заявили глава МИД Украины Дмитрий Кулеба передает УНН.

Детали

Кулеба подчеркнул, что россия во время утреннего удара атаковала 15 регионов Украины. В результате вражеских обстрелов есть погибшие и раненые.

Россия продолжает вести трусливую войну против гражданского населения, что является военным преступлением. Российские атаки не имеют никакого оправдания. Они должны быть решительно осуждены и встречены ощутимыми действиями со стороны международного сообщества - уверен министр.

По его словам, международные партнеры должны помочь сбивать российские цели в приграничных регионах Украины собственными силами ПВО.

Также Кулеба считает, что союзники должны позволить Украине наносить удары вглубь территории рф с использованием всего имеющегося арсенала Сил обороны.

Существует два конкретных решения, которые наши партнеры могут принять, чтобы помочь нам быстрее положить конец российскому террору. Во-первых, подтвердить право Украины на нанесение ударов большой дальности по всем легитимным военным целям на территории России. Во-вторых, согласиться на использование возможностей противовоздушной обороны стран-партнеров для сбивания ракет и беспилотников, приближающихся к их воздушному пространству - заявил глава МИД Украины.

Он подчеркнул, что ни одно из этих решений не является эскалацией.

Кулеба уверен, что они будут сдерживать рф, помогут уменьшить террор и количество российских атак, а также связанные с ними жертвы.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня, 26 августа, армия рф нанесла один из крупнейших своих ударов. Речь идет о более сотни ракет различных типов и около сотни "шахедов". Зафиксировано много повреждений в энергетике.