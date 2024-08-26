"Російські атаки не мають жодного виправдання": Кулеба закликав партнерів дозволити удари по рф зброєю партнерів
Київ • УНН
Після масованого ракетного удару рф по Україні 26 серпня, Кулеба закликав партнерів посилити підтримку. Він пропонує дозволити далекобійні удари по РФ та допомогти збивати російські цілі в прикордонних регіонах.
Вранці, 26 серпня, росія завдала масованого ракетного удару по критичній інфраструктурі України. Партнери повинні посилити підтримку Києва та зняти обмеження на далекобійні удари по цілях всередині рф. Про це заявили очільник МЗС України Дмитро Кулеба передає УНН.
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Кулеба підкреслив, що росія під час ранкового удару атакувала 15 регіонів України. Внаслідок ворожих обстрілів є загиблі та поранені.
Росія продовжує вести боягузливу війну проти цивільного населення, що є воєнним злочином. Російські атаки не мають жодного виправдання. Вони повинні бути рішуче засуджені і зустрінуті відчутними діями з боку міжнародного співтовариства
За його словами, міжнародні партнери повинні допомогти збивати російські цілі у прикордонних регіонах України власними силами ППО.
Також Кулеба вважає, що союзники повинні дозволити Україні завдавати ударів вглиб території рф із використанням всього наявного арсеналу Сил оборони.
Існує два конкретних рішення, які наші партнери можуть прийняти, щоб допомогти нам швидше покласти край російському терору. По-перше, підтвердити право України на нанесення ударів великої дальності по всіх легітимних військових цілях на території росії. По-друге, погодитися на використання можливостей протиповітряної оборони країн-партнерів для збиття ракет і безпілотників, що наближаються до їхнього повітряного простору
Він наголосив, що жодне з цих рішень не є ескалацією.
Кулеба впевнений, що вони стримуватимуть рф, допоможуть зменшити терор і кількість російських атак, а також пов'язані з ними жертви.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні, 26 серпня, армія рф завдала один з найбільших своїх ударів. Йдеться про понад сотню ракет різних типів та близько сотні "шахедів". Зафіксовано багато пошкоджень в енергетиці.