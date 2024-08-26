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Зеленський заявив про один з найбільших ударів рф: "Більше сотні ракет різних типів та близько сотні "шахедів"

Зеленський заявив про один з найбільших ударів рф: "Більше сотні ракет різних типів та близько сотні "шахедів"

Київ • УНН

 • 18467 перегляди

Президент України повідомив про один з найбільших ударів рф. Використано понад 100 ракет різних типів та близько 100 "шахедів", зафіксовано значні пошкодження в енергетичному секторі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що армія рф сьогодні завдала один з найбільших своїх ударів. Йдеться про понад сотню ракет різних типів та близько сотні "шахедів". Зафіксовано багато пошкоджень в енергетиці, повідомляє УНН.

Зараз по всій країні триває ліквідація наслідків російського удару. Це був один з найбільших ударів – комбінований. Більше сотні ракет різних типів та близько сотні "шахедів". І як більшість попередніх російських ударів, цей такий же підлий, націлений на критичну цивільну інфраструктуру. По більшості наших регіонів, від Харківщини та Києва до Одеси і західних областей. На жаль, є загиблі. Мої співчуття всім рідним та близьким

- заявив Зеленський.

Також, за словами Президента, внаслідок ударів рф є десятки поранених,  усім надається необхідна допомога.

Через удари рф, я вказав Зеленський, є багато пошкоджень в енергетиці. Але всюди, де є відключення електрики, вже тривають відновлювальні роботи. Ремонтні бригади працюватимуть цілодобово, додав голова держави. 

путін собі не зраджує: це хвора істота – всім уже давно зрозуміло. Але так само зрозуміло: він може робити тільки те, що світ йому дозволяє робити. Слабкість, недостатність рішень у відповідь живить терор. І кожен лідер, кожен наш партнер знає, які сильні рішення потрібні, щоб усю цю війну припинити, і припинити справедливо. Не може бути в Україні обмежень у далекобійності, коли в терористів немає таких обмежень. Не може бути в захисників життя обмежень у зброї, коли росія використовує і власну зброю всіх типів, і "шахеди", і балістику з Північної Кореї. Америка, Британія, Франція, інші партнери мають силу, щоб допомогти нам зупинити терор. Потрібні рішення

- наголосив Зеленський. 

15 областей постраждали від масованої атаки рф, ціллю ворога стала енергетика, є пошкодження у низці регіонів - Шмигаль26.08.24, 10:45 • 125803 перегляди

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