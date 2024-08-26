Зеленский заявил об одном из крупнейших ударов рф: «Более сотни ракет различных типов и около сотни «шахедов»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия рф сегодня нанесла один из крупнейших своих ударов. Речь идет о более сотни ракет различных типов и около сотни "шахедов". Зафиксировано много повреждений в энергетике, сообщает УНН.





Сейчас по всей стране продолжается ликвидация последствий российского удара. Это был один из крупнейших ударов - комбинированный. Более сотни ракет различных типов и около сотни "шахедов". И как большинство предыдущих российских ударов, этот такой же подлый, нацеленный на критическую гражданскую инфраструктуру. По большинству наших регионов, от Харьковщины и Киева до Одессы и западных областей. К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования всем родным и близким - заявил Зеленский.

Также, по словам Президента, в результате ударов рф есть десятки раненых, всем оказывается необходимая помощь.

Из-за ударов рф, как указал Зеленский, есть много повреждений в энергетике. Но везде, где есть отключения электричества, уже продолжаются восстановительные работы. Ремонтные бригады будут работать круглосуточно, добавил глава государства.