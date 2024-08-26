Зеленский заявил об одном из крупнейших ударов рф: «Более сотни ракет различных типов и около сотни «шахедов»
Киев • УНН
Президент Украины сообщил об одном из крупнейших ударов рф. Использовано более 100 ракет различных типов и около 100 «шахедов», зафиксированы значительные повреждения в энергетическом секторе.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия рф сегодня нанесла один из крупнейших своих ударов. Речь идет о более сотни ракет различных типов и около сотни "шахедов". Зафиксировано много повреждений в энергетике, сообщает УНН.
Сейчас по всей стране продолжается ликвидация последствий российского удара. Это был один из крупнейших ударов - комбинированный. Более сотни ракет различных типов и около сотни "шахедов". И как большинство предыдущих российских ударов, этот такой же подлый, нацеленный на критическую гражданскую инфраструктуру. По большинству наших регионов, от Харьковщины и Киева до Одессы и западных областей. К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования всем родным и близким
Также, по словам Президента, в результате ударов рф есть десятки раненых, всем оказывается необходимая помощь.
Из-за ударов рф, как указал Зеленский, есть много повреждений в энергетике. Но везде, где есть отключения электричества, уже продолжаются восстановительные работы. Ремонтные бригады будут работать круглосуточно, добавил глава государства.
путин себе не изменяет: это больное существо - всем уже давно понятно. Но так же понятно: он может делать только то, что мир ему позволяет делать. Слабость, недостаточность решений в ответ питает террор. И каждый лидер, каждый наш партнер знает, какие сильные решения нужны, чтобы всю эту войну прекратить, и прекратить справедливо. Не может быть в Украине ограничений в дальнобойности, когда у террористов нет таких ограничений. Не может быть у защитников жизни ограничений в оружии, когда россия использует и собственное оружие всех типов, и "шахеды", и баллистику из Северной Кореи. Америка, Великобритания, Франция, другие партнеры имеют силу, чтобы помочь нам остановить террор. Нужны решения