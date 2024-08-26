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Після масованого авіаудару рф: Боррель знову закликав зняти обмеження на удари по росії західною зброєю

Після масованого авіаудару рф: Боррель знову закликав зняти обмеження на удари по росії західною зброєю

Київ • УНН

 • 45961 перегляди

Високий представник ЄС Жозеп Боррель закликав зняти обмеження на використання західної зброї для ударів по РФ. Він обговорить це питання з главами МЗС країн ЄС та України на неформальній зустрічі.

Міжнародні партнери можуть посилити оборону України, якщо знімуть обмеження з використання західної зброї для ударів по території рф. Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає УНН.

Деталі 

За словами Борреля, росія посилила свою агресію, відновивши масовані атаки по всій Україні, які націлені на цивільну інфраструктуру, включно з гідроелектростанціями, що призвело до жертв.

Повторюю, що зняття обмежень на використання засобів (Заходу – ред.) проти російських військових, причетних до агресії проти України, відповідно до міжнародного права посилить українську самооборону, збереже життя та зменшить руйнування в Україні

- заявив він. 

Боррель зазначив, що обговорить це питання це з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою і главами МЗС країн-членів ЄС на неформальній зустрічі Ради міністрів закордонних справ ЄС у четвер.

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  Україні зараз потрібна ППО 

- підкреслив високий представник ЄС

Нагадаємо

У Повітряних Силах України повідомляли, що під час наймасованішої повітряної атаки рф було збито 201 повітряну ціль – 102 ракети та 99 ударних БпЛА. Загалом росія запустила 127 ракет та 109 БпЛА.

Боррель закликав партнерів України зняти обмеження на удари по території рф21.08.24, 19:32 • 23667 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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