Після масованого авіаудару рф: Боррель знову закликав зняти обмеження на удари по росії західною зброєю
Київ • УНН
Високий представник ЄС Жозеп Боррель закликав зняти обмеження на використання західної зброї для ударів по РФ. Він обговорить це питання з главами МЗС країн ЄС та України на неформальній зустрічі.
Міжнародні партнери можуть посилити оборону України, якщо знімуть обмеження з використання західної зброї для ударів по території рф. Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає УНН.
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За словами Борреля, росія посилила свою агресію, відновивши масовані атаки по всій Україні, які націлені на цивільну інфраструктуру, включно з гідроелектростанціями, що призвело до жертв.
Повторюю, що зняття обмежень на використання засобів (Заходу – ред.) проти російських військових, причетних до агресії проти України, відповідно до міжнародного права посилить українську самооборону, збереже життя та зменшить руйнування в Україні
Боррель зазначив, що обговорить це питання це з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою і главами МЗС країн-членів ЄС на неформальній зустрічі Ради міністрів закордонних справ ЄС у четвер.
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У Повітряних Силах України повідомляли, що під час наймасованішої повітряної атаки рф було збито 201 повітряну ціль – 102 ракети та 99 ударних БпЛА. Загалом росія запустила 127 ракет та 109 БпЛА.
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