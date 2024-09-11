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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Италия во время председательства в ЕС будет делать все, чтобы положить конец войне - Мелони на "Крымской платформе"

Италия во время председательства в ЕС будет делать все, чтобы положить конец войне - Мелони на "Крымской платформе"

Киев  •  УНН

11 сентября 2024, 16:30  •  8162 просмотра

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о продолжении поддержки Украины и усилиях для завершения войны во время председательства в ЕС. Италия также присоединится к конференции по восстановлению Украины в 2025 году.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Италия продолжит поддерживать Украину и будет делать все возможное для завершения войны во время своего председательства в ЕС. Об этом она заявила на Четвертом саммите Крымской платформы, передает корреспондент УНН.

«Мы будем и в дальнейшем стоять на вашей стороне. Во время президентства Италии в ЕС мы будем делать все, что положить конец этой войне», - сказала Мелони.

Она добавила, что Италия присоединится к конференции по восстановлению Украины в 2025 году.

Напомним 

Италия сохраняет свою позицию в отношении оружия, переданного Украине. Вооружение нельзя использовать для нанесения ударов по российской территории. 

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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