Украина заинтересована в списанной итальянской военной технике - Сибига

Глава МИД Андрей Сибига созвонился со своим с итальянским коллегой Антонио Таяни. В разговоре Сибига отметил, что Украина заинтересована в списанной итальянской военной технике. Об этом украинский дипломат написал в соцсети X, передает УНН.

Дружеский разговор с Антонио Таяни. Поблагодарил Италию за мощное председательство в G7 и поддержку Украины. Обсудили ускорение следующего пакета военной помощи Италии и усиление воздушного щита Украины. Я также выразил нашу заинтересованность в списанной итальянской военной технике - рассказал Сибига.

По словам Сибиги, дипломаты отметили хорошие перспективы для дальнейшего сотрудничества между нашими оборонными отраслями. Также скоординировали позиции накануне недели высокого уровня ГА ООН.

"На двусторонней повестке дня мы обсудили вопрос украинских детей, которые вследствие российской агрессии временно проживают в Италии", - отметил глава МИД Украины.

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