Греція заявила, що закриє шлях до ЄС Північній Македонії: у чому причина
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Греції Міцотакіс попередив нове керівництво Північної Македонії, що Афіни заблокують її шлях до членства в ЄС, якщо вона не виконає угоду 2018 року про зміну назви країни на Північну Македонію.
Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс попередив нове керівництво Північної Македонії про те, що воно має дотримуватися угоди про назву країни, інакше Афіни заблокують їй шлях до членства в ЄС. Про це повідомляє Kathimerini, передає УНН.
Деталі
Посилаючись на заяви новообраних президента Гордани Силяновської-Давкової та прем'єр-міністра Християна Міцкоського про небажання дотримуватися угоди щодо назви країни, Міцотакіс застеріг: "Коли ви тягнете за мотузку, то повинні бути готові до того, що вона обірветься".
Якщо керівництво, за його словами, "відхилиться від узгодженого курсу, дорога до Європи буде закрита".
Ця дорога, додав він, "проходить через Грецію і дотримання міжнародного права".
Доповнення
Спір щодо назви між Грецією і колишньою югославською республікою тривав із 1991 року, коли остання проголосила незалежність, взявши собі назву Республіка Македонія. Афіни вважали, що назва "Македонія" може спричинити територіальні претензії стосовно однойменного грецького регіону, тому наполягали на зміні назви сусідньої країни.
У 2018 році Афіни та Скоп'є домовилися про те, що держава буде перейменована на Республіку Північна Македонія.
12 лютого 2019 року країна повідомила, що змінила свою назву на Північну Македонію.
Після цього Греція зняла заперечення проти приєднання Північної Македонії до НАТО та подання заявки на членство в Європейському Союзі.
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