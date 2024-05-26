Греция заявила, что закроет путь в ЕС Северной Македонии: в чем причина

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предупредил новое руководство Северной Македонии о том, что оно должно придерживаться соглашения о названии страны, иначе Афины заблокируют ей путь к членству в ЕС. Об этом сообщает Kathimerini, передает УНН.

Детали

Ссылаясь на заявления новоизбранных президента Горданы Силяновской-Давковой и премьер-министра Христиана Мицкоского о нежелании придерживаться соглашения о названии страны, Мицотакис предостерег: «Когда вы тянете за веревку, то должны быть готовы к тому, что она оборвется».

Если руководство, по его словам, «отклонится от согласованного курса, дорога в Европу будет закрыта».

Эта дорога, добавил он, «проходит через Грецию и соблюдение международного права».

Дополнение

Спор о названии между Грецией и бывшей югославской республикой длился с 1991 года, когда последняя провозгласила независимость, взяв себе название Республика Македония. Афины считали, что название «Македония» может повлечь территориальные претензии в отношении одноименного греческого региона, поэтому настаивали на изменении названия соседней страны.

В 2018 году Афины и Скопье договорились о том, что государство будет переименовано в Республику Северная Македония.

12 февраля 2019 года страна сообщила, что изменила свое название на Северную Македонию.

После этого Греция сняла возражения против присоединения Северной Македонии к НАТО и подачи заявки на членство в Европейском Союзе.

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