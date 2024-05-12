Посол Греции ушла с инаугурации нового президента Северной Македонии

Новый президент Северной Македонии Гордана Силяновская-Давкова во время принятия присяги назвала страну просто "Македонией", что вызвало протест со стороны посла Греции. Об этом сообщает Ekathimerini, пишет УНН.

Детали

Отмечается, из-за того, что на церемонии в парламенте Силяновская-Давкова употребила не официальное название "Северная Македония", посол Греции София Филиппида в знак протеста ушла с инаугурации.

Впоследствии Министерство иностранных дел Греции обнародовало заявление, в котором отмечалось, что действия нового президента Северной Македонии нарушили соглашение между странами и поставили под угрозу как двусторонние отношения, так и перспективы балканской страны присоединиться к ЕС.

Дополнение

В 2018 году Греция и Македония достигли договоренности, которая положила конец многолетнему спору о названии небольшой балканской страны.

Напомним,

Гордана Силяновская-Давкова, 68-летняя профессор права и кандидат от оппозиционной консервативной партии, победила на президентских выборах в Северной Македонии, став первой женщиной, занявшей эту должность в истории страны.