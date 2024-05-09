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Президентом Північної Македонії вперше стане жінка

Президентом Північної Македонії вперше стане жінка

Київ • УНН

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Гордана Сіляновська-Давкова, 68-річна професорка права та кандидатка від опозиційної консервативної партії, перемогла на президентських виборах у Північній Македонії, ставши першою жінкою, яка обійняла цю посаду в історії країни.

Другий тур президентських виборів у Північній Македонії виграла Гордана Сільяновська-Давкова. Вона стане першою жінкою на цій посаді в історії країни. Про це повідомляє Радіо Свобода, пише УНН.

Деталі

Після підрахунку майже всіх бюлетенів Сільяновська-Давкова набирає 65,1% голосів виборців, а її конкурент і чинний президент Північної Македонії - Стево Пендаровскі - 29,3%."

Чи є зміна більша, ніж обрання жінки президентом? Разом з жінками я і робитиму цей великий крок уперед, крок до реформ", - сказала Сільяновська-Давкова, виступаючи перед своїми прихильниками.

Доповнення

Сільяновська-Давкова, 68-річна професор права, висувалась від опозиційної партії консерваторів "Внутрішня македонська революційна організація – Демократична партія македонської національної єдності".

Ця ж партія – ядро коаліції із 22 партій "Твоя Македонія" – виграла і парламентські вибори, які пройшли одночасно із президентськими, отримавши 43,2% голосів. Її найближчий суперник, котрий перебував при владі протягом семи років, – Соціал-демократичний союз Македонії – посів друге місце з результатом 15,4%.

Зазначається, що в останні роки македонці відчували розчарування повільним рухом їхньої країни до вступу до Євросоюзу, млявої економіки та неуспішної боротьби з корупцією.

Нагадаємо

У лютому цього року президент України Зеленський та Прем'єр-міністр Північної Македонії Джафері підписали спільну декларацію на підтримку євроатлантичної інтеграції України та членства в НАТО.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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