Президентом Північної Македонії вперше стане жінка
Київ • УНН
Гордана Сіляновська-Давкова, 68-річна професорка права та кандидатка від опозиційної консервативної партії, перемогла на президентських виборах у Північній Македонії, ставши першою жінкою, яка обійняла цю посаду в історії країни.
Другий тур президентських виборів у Північній Македонії виграла Гордана Сільяновська-Давкова. Вона стане першою жінкою на цій посаді в історії країни. Про це повідомляє Радіо Свобода, пише УНН.
Деталі
Після підрахунку майже всіх бюлетенів Сільяновська-Давкова набирає 65,1% голосів виборців, а її конкурент і чинний президент Північної Македонії - Стево Пендаровскі - 29,3%."
Чи є зміна більша, ніж обрання жінки президентом? Разом з жінками я і робитиму цей великий крок уперед, крок до реформ", - сказала Сільяновська-Давкова, виступаючи перед своїми прихильниками.
Доповнення
Сільяновська-Давкова, 68-річна професор права, висувалась від опозиційної партії консерваторів "Внутрішня македонська революційна організація – Демократична партія македонської національної єдності".
Ця ж партія – ядро коаліції із 22 партій "Твоя Македонія" – виграла і парламентські вибори, які пройшли одночасно із президентськими, отримавши 43,2% голосів. Її найближчий суперник, котрий перебував при владі протягом семи років, – Соціал-демократичний союз Македонії – посів друге місце з результатом 15,4%.
Зазначається, що в останні роки македонці відчували розчарування повільним рухом їхньої країни до вступу до Євросоюзу, млявої економіки та неуспішної боротьби з корупцією.
Нагадаємо
У лютому цього року президент України Зеленський та Прем'єр-міністр Північної Македонії Джафері підписали спільну декларацію на підтримку євроатлантичної інтеграції України та членства в НАТО.