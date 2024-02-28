Україна та Північна Македонія підписали Спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції
Київ • УНН
Президент України Зеленський та Прем'єр-міністр Північної Македонії Джафері підписали спільну декларацію на підтримку євроатлантичної інтеграції України та членства в НАТО.
Президент України Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Республіки Північна Македонія Талат Джафері підписали Спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України. Про це повідомляє пресслужба глави держави, пише УНН.
Деталі
Зустріч політиків відбулась у межах саміту "Україна – Південно-Східна Європа" у Тирані.
Документ фіксує підтримку з боку Північної Македонії євроатлантичних прагнень України та запрошення нашої держави до НАТО, коли будуть відповідні умови.
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Сторони підтвердили взаємну підтримку в процесі переговорів про вступ України та Північної Македонії до Європейського Союзу.
У Спільній декларації також підтверджено намір продовжувати надання Україні всебічного сприяння в боротьбі за повне відновлення територіальної цілісності.
Зокрема, у документі Президент України та голова уряду Північної Македонії засудили звірства росії проти українських людей та інфраструктури, включно з енергетичними об'єктами, школами, лікарнями та житловими будинками. Вони наголосили на необхідності негайного та повного виведення всіх російських військ із території України в межах її міжнародно визнаних кордонів 1991 року.
Сторони визнали необхідність подальшого зміцнення обороноздатності України, зокрема надання нашій країні військової техніки та озброєння з метою стримування агресії росії
Доповнення
Крім того, у декларації вітається участь Північної Македонії в імплементації Формули миру України й фіксується зацікавленість в участі у відбудові української інфраструктури, пошкодженої внаслідок російської агресії.
Також президент України та прем’єр-міністр Північної Македонії підтвердили важливість розслідування воєнних злочинів на території України, включно зі злочином агресії, та притягнення винних до відповідальності згідно з нормами міжнародного права. Також у декларації зафіксована підтримка створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.
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Лідери висловили бажання розвивати двосторонні й багатосторонні зв'язки та поглиблювати потенціал співпраці в різних сферах, зокрема в галузі оборони й безпеки.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з главою Північної Македонії та подякував йому за підтримку членства України в НАТО. Також сторони обговорили співпрацю щодо реабілітації українських воїнів та дітей загиблих захисників.