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Україна та Північна Македонія підписали Спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції

Київ • УНН

 • 122834 перегляди

Президент України Зеленський та Прем'єр-міністр Північної Македонії Джафері підписали спільну декларацію на підтримку євроатлантичної інтеграції України та членства в НАТО.

Україна та Північна Македонія підписали Спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції

Президент України Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Республіки Північна Македонія Талат Джафері підписали Спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України. Про це повідомляє пресслужба глави держави, пише УНН.

Деталі 

Зустріч політиків відбулась у межах саміту "Україна – Південно-Східна Європа" у Тирані.

Документ фіксує підтримку з боку Північної Македонії євроатлантичних прагнень України та запрошення нашої держави до НАТО, коли будуть відповідні умови.

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Сторони підтвердили взаємну підтримку в процесі переговорів про вступ України та Північної Македонії до Європейського Союзу.

У Спільній декларації також підтверджено намір продовжувати надання Україні всебічного сприяння в боротьбі за повне відновлення територіальної цілісності.

Зокрема, у документі Президент України та голова уряду Північної Македонії засудили звірства росії проти українських людей та інфраструктури, включно з енергетичними об'єктами, школами, лікарнями та житловими будинками. Вони наголосили на необхідності негайного та повного виведення всіх російських військ із території України в межах її міжнародно визнаних кордонів 1991 року.

Сторони визнали необхідність подальшого зміцнення обороноздатності України, зокрема надання нашій країні військової техніки та озброєння з метою стримування агресії росії 

- заявили в Офісі президента України.

Доповнення

Крім того, у декларації вітається участь Північної Македонії в імплементації Формули миру України й фіксується зацікавленість в участі у відбудові української інфраструктури, пошкодженої внаслідок російської агресії.

Також президент України та прем’єр-міністр Північної Македонії підтвердили важливість розслідування воєнних злочинів на території України, включно зі злочином агресії, та притягнення винних до відповідальності згідно з нормами міжнародного права. Також у декларації зафіксована підтримка створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

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Лідери висловили бажання розвивати двосторонні й багатосторонні зв'язки та поглиблювати потенціал співпраці в різних сферах, зокрема в галузі оборони й безпеки.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з главою Північної Македонії та подякував йому за підтримку членства України в НАТО. Також сторони обговорили співпрацю щодо реабілітації українських воїнів та дітей загиблих захисників.

Володимир Омельченко

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