Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Хорватії: про що говорили
Київ • УНН
Президент Зеленський та прем'єр-міністр Хорватії Пленкович обговорили потенційні угоди між українськими та хорватськими приватними компаніями у сфері розмінування, рятувального обладнання та виробництва безпілотників.
Президент Володимир Зеленський на полях саміту "Україна – Південно-Східна Європа" у Тирані обговорив з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем потенційні угоди між Україною та хорватськими приватними компаніями, що займаються розмінуванням, рятувальним обладнанням і виробництвом дронів. Про перебіг зустрічі розповіли в офіційному інтернет-представництві Президента, передає УНН.
Деталі
Як зазначається в повідомленні, Володимир Зеленський обговорили з Андреєм Пленковичем обговорили можливість проведення українсько-балканського форуму оборонних індустрій.
Сторони домовилися сприяти укладенню угод між Україною та хорватськими приватними компаніями – виробниками в галузі розмінування, рятувального обладнання, а також БпЛА.
Зеленський також подякував Хорватії за підтримку України під час російського повномасштабного вторгнення, а також за підтримку інтеграції України до Євросоюзу та НАТО.
Сторони також обговорили актуальні питання регіональної безпеки.
Нагадаємо
Після саміту "Україна – Південно-Східна Європа" є домовленості щодо зміцнення української артилерії.