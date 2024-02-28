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Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Хорватії: про що говорили

Київ • УНН

 • 28634 перегляди

Президент Зеленський та прем'єр-міністр Хорватії Пленкович обговорили потенційні угоди між українськими та хорватськими приватними компаніями у сфері розмінування, рятувального обладнання та виробництва безпілотників.

Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Хорватії: про що говорили

Президент Володимир Зеленський на полях саміту "Україна – Південно-Східна Європа" у Тирані обговорив з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем потенційні угоди між Україною та хорватськими приватними компаніями, що займаються розмінуванням, рятувальним обладнанням і виробництвом дронів. Про перебіг зустрічі розповіли в офіційному інтернет-представництві Президента, передає УНН.

Деталі

Як зазначається в повідомленні, Володимир Зеленський обговорили з Андреєм Пленковичем обговорили можливість проведення українсько-балканського форуму оборонних індустрій.

Сторони домовилися сприяти укладенню угод між Україною та хорватськими приватними компаніями – виробниками в галузі розмінування, рятувального обладнання, а також БпЛА. 

- йдеться в повідомленні.

Зеленський також подякував Хорватії за підтримку України під час російського повномасштабного вторгнення, а також за підтримку інтеграції України до Євросоюзу та НАТО.

Сторони також обговорили актуальні питання регіональної безпеки.

Нагадаємо

Після саміту "Україна – Південно-Східна Європа" є домовленості щодо зміцнення української артилерії.

Павло Башинський

Павло Башинський

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Хорватія
Володимир Зеленський
Україна
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