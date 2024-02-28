Зеленский встретился с премьер-министром Хорватии: о чем говорили

Президент Владимир Зеленский на полях саммита "Украина - Юго-Восточная Европа" в Тиране обсудил с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем потенциальные соглашения между Украиной и хорватскими частными компаниями, занимающимися разминированием, спасательным оборудованием и производством дронов. О ходе встречи рассказали в официальном интернет-представительстве Президента, передает УНН.

Детали

Как отмечается в сообщении, Владимир Зеленский обсудили с Андреем Пленковичем обсудили возможность проведения украинско-балканского форума оборонных индустрий.

Стороны договорились способствовать заключению соглашений между Украиной и хорватскими частными компаниями - производителями в области разминирования, спасательного оборудования, а также БпЛА. - говорится в сообщении.

Зеленский также поблагодарил Хорватию за поддержку Украины во время российского полномасштабного вторжения, а также за поддержку интеграции Украины в Евросоюз и НАТО.

Стороны также обсудили актуальные вопросы региональной безопасности.

Напомним

После саммита "Украина - Юго-Восточная Европа" есть договоренности по укреплению украинской артиллерии.