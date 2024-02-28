Зеленский встретился с премьер-министром Хорватии: о чем говорили
Киев • УНН
Президент Зеленский и премьер-министр Хорватии Пленкович обсудили потенциальные соглашения между украинскими и хорватскими частными компаниями в сфере разминирования, спасательного оборудования и производства беспилотников.
Президент Владимир Зеленский на полях саммита "Украина - Юго-Восточная Европа" в Тиране обсудил с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем потенциальные соглашения между Украиной и хорватскими частными компаниями, занимающимися разминированием, спасательным оборудованием и производством дронов. О ходе встречи рассказали в официальном интернет-представительстве Президента, передает УНН.
Детали
Как отмечается в сообщении, Владимир Зеленский обсудили с Андреем Пленковичем обсудили возможность проведения украинско-балканского форума оборонных индустрий.
Стороны договорились способствовать заключению соглашений между Украиной и хорватскими частными компаниями - производителями в области разминирования, спасательного оборудования, а также БпЛА.
Зеленский также поблагодарил Хорватию за поддержку Украины во время российского полномасштабного вторжения, а также за поддержку интеграции Украины в Евросоюз и НАТО.
Стороны также обсудили актуальные вопросы региональной безопасности.
Напомним
После саммита "Украина - Юго-Восточная Европа" есть договоренности по укреплению украинской артиллерии.
Зеленский встретился с премьер-министром Хорватии: о чем говорили
Президент Зеленский и премьер-министр Хорватии Пленкович обсудили потенциальные соглашения между украинскими и хорватскими частными компаниями в сфере разминирования, спасательного оборудования и производства беспилотников.
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