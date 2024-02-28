Зеленський про саміт "Україна – Південно-Східна Європа": є домовленості про зміцнення артилерії
Київ • УНН
Зеленський оголосив про домовленості щодо посилення української артилерії після саміту Україна-Південно-Східна Європа.
Після саміту "Україна – Південно-Східна Європа" є домовленості щодо зміцнення української артилерії. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою, передає кореспондент УНН.
Сьогодні за результатами зустрічі, за результатами цього саміту, ми маємо конкретні домовленості, зокрема щодо зміцнення України, української артилерії. Потребуємо більшої впевненості демократичного світу у собі, більше впевненості у власних силах
Він також зазначив, що потрібно робити все можливе, щоб не було жодної затримки у постачанні зброї для українських воїнів.
Кожна пауза, кожен сумнів, що світ готовий захищатися – все це надихає одну людину - путіна. Чим більше він бачить наші дефіцити, дефіцити зброї, то тим більше він думає, що нібито зможе дотиснути Європу та захід. Це вкрай небезпечна ситуація
Доповнення
Україна та Албанія підписали договір про співпрацю, обговорили потенційне спільне виробництво озброєнь.
"Для всіх вільних країн критично важливо, щоб путін та його режим програли" - Зеленський28.02.24, 14:34 • 26706 переглядiв