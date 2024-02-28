Зеленский о саммите "Украина - Юго-Восточная Европа": есть договоренности об укреплении артиллерии

После саммита "Украина - Юго-Восточная Европа" есть договоренности по укреплению украинской артиллерии. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Албании Эди Рамой, передает корреспондент УНН.

Сегодня по результатам встречи, по результатам этого саммита, мы имеем конкретные договоренности, в частности по укреплению Украины, украинской артиллерии. Нуждаемся в большей уверенности демократического мира в себе, больше уверенности в собственных силах - сказал Зеленский.

Он также отметил, что нужно делать все возможное, чтобы не было никакой задержки в поставках оружия для украинских воинов.

Каждая пауза, каждое сомнение, что мир готов защищаться - все это вдохновляет одного человека - путина. Чем больше он видит наши дефициты, дефициты оружия, то тем больше он думает, что якобы сможет дожать Европу и запад. Это крайне опасная ситуация - заявил Зеленский.

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Украина и Албания подписали договор о сотрудничестве, обсудили потенциальное совместное производство вооружений.

"Для всех свободных стран критически важно, чтобы путин и его режим проиграли" - Зеленский