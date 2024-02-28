Зеленский о саммите "Украина - Юго-Восточная Европа": есть договоренности об укреплении артиллерии

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Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
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Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

"Оружейный барон" Пашинский. История криминального обогащения на войне
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"Оружейный барон" Пашинский. История криминального обогащения на войне

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Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях
  •  81955 просмотра

Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях

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Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений
  •  102114 просмотра

Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений

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Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ
  •  101625 просмотра

Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ

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россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт
27.02.24  •  139145 просмотра

россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт

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Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу
27.02.24  •  165600 просмотра

Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу

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рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы
27.02.24  •  155118 просмотра

рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы

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В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине
26.02.24  •  171922 просмотра

В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине

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Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ
26.02.24  •  185039 просмотра

Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Зеленский о саммите "Украина - Юго-Восточная Европа": есть договоренности об укреплении артиллерии

Зеленский объявил о договоренностях по усилению украинской артиллерии после саммита Украина-Юго-Восточная Европа.

Политика •   •  8204 просмотра
Зеленский о саммите "Украина - Юго-Восточная Европа": есть договоренности об укреплении артиллерии

"Оружейный барон" Пашинский. История криминального обогащения на войне

"Оружейный барон" Пашинский. История криминального обогащения на войне

  •  28614 просмотра
"Оружейный барон" Пашинский. История криминального обогащения на войне

Блокада на границе с Польшей: в очередях стоит более 2000 грузовиков

Более 2 000 грузовиков стоят в очереди на въезд в Украину из Польши из-за протестов на границе, в то время как пассажирский транспорт и грузы гуманитарной помощи пропускают без препятствий.

Общество •   •  8760 просмотра
Блокада на границе с Польшей: в очередях стоит более 2000 грузовиков

Вступление Швеции в НАТО может быть отложено до следующей недели - Bloomberg

Вступление Швеции в НАТО может быть отложено до следующей недели из-за того, что новоизбранный президент Венгрии еще не вступил в должность, чтобы подписать ратификацию.

Новости Мира •   •  6816 просмотра
Вступление Швеции в НАТО может быть отложено до следующей недели - Bloomberg

Данилов: искусственный интеллект стал для россии шагом вперед, они смогут вмешаться в выборы президента США

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, россия сейчас имеет специальные подразделения, которые занимаются вмешательством в выборы каждой европейской страны.

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Данилов: искусственный интеллект стал для россии шагом вперед, они смогут вмешаться в выборы президента США

Военная помощь Болгарии Украине уже достигла 47 млн евро и будет продолжена - министр обороны

Министр обороны Болгарии заявил, что страна продолжит военную помощь Украине, но не будет отправлять свои войска.

Война •   •  11521 просмотра
Военная помощь Болгарии Украине уже достигла 47 млн евро и будет продолжена - министр обороны

Цинично и абсурдно: премьер Албании о заявлениях отдельных людей в Европе, что остановка предоставления оружия Украине принесет мир

Премьер-министр Албании Эди Рама раскритиковал тех, кто в Европе заявляет, что прекращение поставок оружия в Украину принесет мир, назвав такую точку зрения циничной и абсурдной.

Война •   •  11573 просмотра
Цинично и абсурдно: премьер Албании о заявлениях отдельных людей в Европе, что остановка предоставления оружия Украине принесет мир

За два месяца украинцы более 20 тысяч раз воспользовались функцией продажи авто в "Дії"

С момента запуска функции продажи автомобилей, то есть за чуть более 2 месяцев работы, было перерегистрировано более 22 тысяч транспортных средств.

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За два месяца украинцы более 20 тысяч раз воспользовались функцией продажи авто в "Дії"

Удар рф по Купянску: оккупанты попали в церковь, погиб пастырь

В результате российского удара по Купянску зафиксировано попадание в церковь.

Война •   •  12998 просмотра
Удар рф по Купянску: оккупанты попали в церковь, погиб пастырь

Каскад водохранилищ должен способствовать обороне от рф на Авдеевском направлении - спикер ОСУВ "Таврия"

Украинские войска продолжают оборонять Авдеевское направление, где каскад водохранилищ вблизи нескольких населенных пунктов помогает им в защите от российских войск.

Война •   •  18482 просмотра
Каскад водохранилищ должен способствовать обороне от рф на Авдеевском направлении - спикер ОСУВ "Таврия"