Албанія приєднається до групи спецтрибуналу для розслідування злочинів рф - Кулеба
Київ • УНН
Албанія погоджується приєднатися до основної групи зі створення спеціального трибуналу для розслідування військових злочинів росії в Україні.
Албанія готова приєднатися до основної групи з питань Спеціального трибуналу щодо злочинів рф проти України. Про це повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба за підсумками переговорів у Тірані з албанським колегою Іглі Хасані, передає УНН.
Дякую Албанії за її готовність приєднатися до Основної групи спеціального трибуналу для злочину агресії проти України
Міністри також обговорили питання співпраці в оборонній сфері, з особливим акцентом на артилерійських боєприпасах.
Крім того, відзначили ефективну співпрацю між країнами в рамках міжнародних організацій.
Незабаром Албанія планує відкрити своє посольство в Києві. Я дуже ціную це рішення, яке значно активізує наші двосторонні зв’язки.
"Злочин агресії за своєю суттю є злочином високопосадовців": Костін щодо створення Спецтрибуналу01.02.24, 23:48 • 27310 переглядiв