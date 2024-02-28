Албания присоединится к группе спецтрибунала для расследования преступлений рф - Кулеба

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В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
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В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

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Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
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Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

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Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях
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Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях

Эксклюзив
Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений
  •  105035 просмотра

Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений

Эксклюзив
Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ
  •  104202 просмотра

Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ

Эксклюзив
россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт
27.02.24  •  141381 просмотра

россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт

Эксклюзив
Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу
27.02.24  •  167193 просмотра

Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу

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рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы
27.02.24  •  155999 просмотра

рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы

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В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине
26.02.24  •  172505 просмотра

В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине

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Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ
26.02.24  •  185408 просмотра

Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Албания присоединится к группе спецтрибунала для расследования преступлений рф - Кулеба

Албания соглашается присоединиться к основной группе по созданию специального трибунала для расследования военных преступлений россии в Украине.

Война •   •  13280 просмотра
Албания присоединится к группе спецтрибунала для расследования преступлений рф - Кулеба

В Украине снижается потребление электроэнергии: излишки аварийно продают в Польшу

Украина в экстренном порядке экспортировала избыток электроэнергии в Польшу из-за более низкого, чем ожидалось, потребления, несмотря на более прохладные температуры.

Война •   •  13120 просмотра
В Украине снижается потребление электроэнергии: излишки аварийно продают в Польшу

россия в обход санкций закупала электронику для танков у Японии - СМИ

россия в обход санкций закупала электронику для танков у Японии - СМИ.

Война •   •  11291 просмотра
россия в обход санкций закупала электронику для танков у Японии - СМИ

Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц приостановил выплату почти 500 000 гривен Бирже благотворительности "ДоброДій".

Общество •   •  48746 просмотра
Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

Евросоюз готовится к полному отказу от поставок российского газа через Украину

ЕС готовится полностью прекратить поставки российского газа через Украину до конца года, поскольку он уже резко сократил импорт российского газа, нефти и угля за последние два года.

Экономика •   •  11450 просмотра
Евросоюз готовится к полному отказу от поставок российского газа через Украину

Туск: ведутся переговоры о временном закрытии границы с Украиной для торговли товарами

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ведутся переговоры о временном закрытии границы с Украиной для торговли товарами, чтобы решить проблему блокады, которой ждут более 2000 грузовиков, но отметил, что это будет болезненным решением для обеих сторон.

Экономика •   •  12844 просмотра
Туск: ведутся переговоры о временном закрытии границы с Украиной для торговли товарами

В 2024 году "Энергоатом" может перевыполнить план по производству электроэнергии

Начиная с 2023 года, "Энергоатом" активно увеличивает производство электроэнергии на атомных электростанциях на подконтрольной Украине территории.

Экономика •   •  10808 просмотра
В 2024 году "Энергоатом" может перевыполнить план по производству электроэнергии

Предприятия в январе увеличили потребление электричества более чем на 27% - Минэнерго

Благодаря стабильной работе энергосистемы в январе предприятия увеличили потребление электроэнергии более чем на 27% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Экономика •   •  10145 просмотра
Предприятия в январе увеличили потребление электричества более чем на 27% - Минэнерго

Зеленский назвал страны, которые будут под риском, если дать возможность выжить рф в агрессии против Украины

Зеленский предупредил, что если россия переживет свою агрессию против Украины и путин останется у власти, москва попытается дестабилизировать другие страны, такие как страны Балтии и Молдова.

Война •   •  12835 просмотра
Зеленский назвал страны, которые будут под риском, если дать возможность выжить рф в агрессии против Украины

Кубраков объявил о близком завершении нового водопровода для пострадавших от подрыва Каховской ГЭС

В Днепропетровской области строится новый 145-километровый водопровод для обеспечения водой 1,5 миллиона человек и промышленных предприятий, которые остались без воды после разрушения Каховской плотины; завершение работ ожидается в следующем месяце.

Общество •   •  13320 просмотра
Кубраков объявил о близком завершении нового водопровода для пострадавших от подрыва Каховской ГЭС