Албания присоединится к группе спецтрибунала для расследования преступлений рф - Кулеба

Албания готова присоединиться к основной группе по вопросам Специального трибунала по преступлениям рф против Украины. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по итогам переговоров в Тиране с албанским коллегой Игли Хасани, передает УНН.

Спасибо Албании за ее готовность присоединиться к Основной группе специального трибунала для преступления агрессии против Украины - написал Кулеба в соцсети X.

Министры также обсудили вопросы сотрудничества в оборонной сфере, с особым акцентом на артиллерийских боеприпасах.

Кроме того, отметили эффективное сотрудничество между странами в рамках международных организаций.

Вскоре Албания планирует открыть свое посольство в Киеве. Я очень ценю это решение, которое значительно активизирует наши двусторонние связи. - подчеркнул министр.

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