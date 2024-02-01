"Преступление агрессии по своей сути является преступлением чиновников": Костин относительно создания Спецтрибунала

Генеральный прокурор Андрей Костин принял участие в Лондонской конференции, посвященной Специальному международному трибуналу по преступлению агрессии. О чем говорили рассказали в пресс-службе Офиса Генпрокурора Украины, передает УНН.

Я верю, что эти совместные усилия увенчаются созданием Специального трибунала, который будет действительно международным и способным привлечь к ответственности тех, кто спланировал эту жестокую войну. ... Это не только вопрос справедливости для Украины и нашего народа, но и требование глобальной безопасности, а также уникальная возможность для международного сообщества защитить и укрепить мировой порядок, основанный на законах и правилах. - подчеркнул Андрей Костин.

Детали

Во время панельной дискуссии в Лондоне говорили о путях обеспечения эффективного расследования и формирования надежной доказательной базы для привлечения к ответственности руководителей кремлевского режима.

Украинский прокурор Андрей Костин отметил, что на этом пути достигнут значительный прогресс.

В частности, прокуроры из Европы и США уже работают в ICPA над стратегией уголовного преследования за преступление агрессии. Более 40 государств входят в Core Group, разрабатывающую правовые основы трибунала.

Отмечается, что в этой панельной дискуссии приняли участие Филипп Сэндс, Марк Эллис, Тоби Кедмен, Джейсон МакКью. Подвели итоги дискуссионного дня Андрей Костин и Генеральный прокурор Великобритании Виктория Прентис. Модерировала выступления спикеров Аарифа Абрахама.

Должны отложить все политические и правовые разногласия и создать полноценный Спецтрибунал: Кулеба в Брюсселе

Дополнительно

Ранее Офис Президента заявил, что поддерживает создание Специального международного трибунала через процедуру голосования в Генеральной Ассамблее ООН или путем подписания международного договора с обязательной отменой иммунитетов троицы российских лидеров - президента, премьер-министра и главы МИДа рф. Об этом заявил заместитель руководителя ОП Андрей Смирнов.