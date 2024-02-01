"Преступление агрессии по своей сути является преступлением чиновников": Костин относительно создания Спецтрибунала
Киев • УНН
Украинский прокурор Андрей Костин отметил необходимость создания Специального международного трибунала для привлечения к ответственности лидеров кремлевского режима за планирование агрессивной войны против Украины.
Генеральный прокурор Андрей Костин принял участие в Лондонской конференции, посвященной Специальному международному трибуналу по преступлению агрессии. О чем говорили рассказали в пресс-службе Офиса Генпрокурора Украины, передает УНН.
Я верю, что эти совместные усилия увенчаются созданием Специального трибунала, который будет действительно международным и способным привлечь к ответственности тех, кто спланировал эту жестокую войну. ... Это не только вопрос справедливости для Украины и нашего народа, но и требование глобальной безопасности, а также уникальная возможность для международного сообщества защитить и укрепить мировой порядок, основанный на законах и правилах.
Детали
Во время панельной дискуссии в Лондоне говорили о путях обеспечения эффективного расследования и формирования надежной доказательной базы для привлечения к ответственности руководителей кремлевского режима.
Украинский прокурор Андрей Костин отметил, что на этом пути достигнут значительный прогресс.
В частности, прокуроры из Европы и США уже работают в ICPA над стратегией уголовного преследования за преступление агрессии. Более 40 государств входят в Core Group, разрабатывающую правовые основы трибунала.
Отмечается, что в этой панельной дискуссии приняли участие Филипп Сэндс, Марк Эллис, Тоби Кедмен, Джейсон МакКью. Подвели итоги дискуссионного дня Андрей Костин и Генеральный прокурор Великобритании Виктория Прентис. Модерировала выступления спикеров Аарифа Абрахама.
Должны отложить все политические и правовые разногласия и создать полноценный Спецтрибунал: Кулеба в Брюсселе28 ноябрь 2023, 14:55 • 19886 просмотров
Дополнительно
Ранее Офис Президента заявил, что поддерживает создание Специального международного трибунала через процедуру голосования в Генеральной Ассамблее ООН или путем подписания международного договора с обязательной отменой иммунитетов троицы российских лидеров - президента, премьер-министра и главы МИДа рф. Об этом заявил заместитель руководителя ОП Андрей Смирнов.
"Преступление агрессии по своей сути является преступлением чиновников": Костин относительно создания Спецтрибунала
Украинский прокурор Андрей Костин отметил необходимость создания Специального международного трибунала для привлечения к ответственности лидеров кремлевского режима за планирование агрессивной войны против Украины.
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