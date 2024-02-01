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"Злочин агресії за своєю суттю є злочином високопосадовців": Костін щодо створення Спецтрибуналу

"Злочин агресії за своєю суттю є злочином високопосадовців": Костін щодо створення Спецтрибуналу

Київ • УНН

 • 27309 перегляди

Український прокурор Андрій Костін наголосив на необхідності створення Спеціального міжнародного трибуналу для притягнення до відповідальності лідерів кремлівського режиму за планування агресивної війни проти України.

Генеральний прокурор Андрій Костін взяв участь у Лондонській конференції, присвяченій Спеціальному міжнародному трибуналу щодо злочину агресії. Про що говорили розповіли у пресслужбі Офісу Генпрокурора України, передає УНН.

Я вірю, що ці спільні зусилля увінчаються створенням Спеціального трибуналу, який буде дійсно міжнародним і здатним притягнути до відповідальності тих, хто спланував цю жорстоку війну. … Це не лише питання справедливості для України та нашого народу, а й вимога глобальної безпеки, а також унікальна можливість для міжнародної спільноти захистити та зміцнити світовий порядок, заснований на законах і правилах. 

– наголосив Андрій Костін.

Деталі

Під час панельної дискусії у Лондоні говорили про шляхи забезпечення ефективного розслідування та формування надійної доказової бази для притягнення до відповідальності керманичів кремлівського режиму.

Український прокурор Андрій Костін зазначив, що на цьому шляху досягнуто значного прогресу.

Зокрема, прокурори з Європи та США вже працюють в ICPA над стратегією кримінального переслідування за злочин агресії. Понад 40 держав входять до Core Group, що розробляє правові засади трибуналу.

Зазначається, що у цій панельній дискусії взяли участь Філіп Сендс, Марк Елліс, Тобі Кедмен, Джейсон МакКью. Підвели підсумки дискусійного дня Андрій Костін та Генеральна прокурорка Великої Британії Вікторія Прентіс. Модерувала виступи спікерів Ааріфа Абрахама.

Маємо відкласти всі політичні та правові розбіжності та створити повноцінний Спецтрибунал: Кулеба в Брюсселі28.11.23, 16:55 • 20759 переглядiв

Додатково

Раніше Офіс Президента заявив, що підтримує створення Спеціального міжнародного трибуналу через процедуру голосування в Генеральній Асамблеї ООН або шляхом підписання міжнародного договору з обов'язковим скасуванням імунітетів трійці російських лідерів – президента, прем'єр-міністра і глави мзс рф. Про це заявив заступник керівника ОП Андрій Смирнов.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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