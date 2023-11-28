Должны отложить все политические и правовые разногласия и создать полноценный Спецтрибунал: Кулеба в Брюсселе

Нужно отложить все политические и правовые разногласия и создать полноценный Специальный трибунал за преступление агрессии рф против Украины. Об этом сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, выступая в Европейском парламенте в Брюсселе на конференции "Справедливость и ответственность за войну россии против Украины. Рекомендации и путь вперед", передает УНН со ссылкой на МИД.

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Кулеба отметил, что одной из основных причин продолжения агрессии рф против Украины является надежда владимира путина на то, что война на истощение или замороженный конфликт позволят россии и ее руководству избежать ответственности за совершенные преступления.

Мы уже видели, как быстро могут вспыхивать войны. К сожалению, в мире существует много сил, которые верят в войну как действенный способ достижения их целей. Если эти силы увидят, что российская агрессия привела для Москвы к определенным неприятностям, но в целом позволила достичь целей этой агрессии, то ничто не помешает им повторить российские действия в других частях мира - отметил Кулеба.

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Министр выразил благодарность Европейскому парламенту и его членам за твердую и принципиальную позицию о необходимости наказания рф, а также представителям Международной ассоциации юристов и Ассоциации юристов Украины за их усилия в поддержку создания Специального трибунала.

"россия сейчас воюет за безнаказанность. Зато Украина воюет за справедливость. Это одно из многих различий между ними и нами. От нас всех - лидеров, министров, депутатов, экспертов, юристов и всех людей - зависит, какую сторону мы выберем", - заявил Кулеба.

Кулеба также отметил, что Специальный трибунал также позволит достичь справедливости за погибших украинских военнослужащих. По словам министра, наказание за преступление агрессии против Украины является неотъемлемой составляющей обеспечения полной и всесторонней ответственности, которая является одной из ключевых составляющих Формулы мира Президента Зеленского.

"Преступление агрессии против Украины совершено. Оно должно быть наказано. Если мы позволим путину и его соратникам избежать ответственности за преступления, мы обречем наших детей жить в мире, полном войн и несправедливости. Мы должны отложить все политические и правовые разногласия и создать полноценный Специальный трибунал за преступление агрессии против Украины", - заявил он.

Кулеба отдельно отметил необходимость решения вопроса иммунитетов так называемой "тройки": владимира путина, его премьер-министра и министра иностранных дел.