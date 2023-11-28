Должны отложить все политические и правовые разногласия и создать полноценный Спецтрибунал: Кулеба в Брюсселе
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал к созданию Специального трибунала по агрессии россии против Украины, подчеркивая необходимость правосудия для предотвращения будущих войн. Кулеба призвал к единству в привлечении россии к ответственности для обеспечения глобального мира.
Нужно отложить все политические и правовые разногласия и создать полноценный Специальный трибунал за преступление агрессии рф против Украины. Об этом сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, выступая в Европейском парламенте в Брюсселе на конференции "Справедливость и ответственность за войну россии против Украины. Рекомендации и путь вперед", передает УНН со ссылкой на МИД.
Детали
Кулеба отметил, что одной из основных причин продолжения агрессии рф против Украины является надежда владимира путина на то, что война на истощение или замороженный конфликт позволят россии и ее руководству избежать ответственности за совершенные преступления.
Мы уже видели, как быстро могут вспыхивать войны. К сожалению, в мире существует много сил, которые верят в войну как действенный способ достижения их целей. Если эти силы увидят, что российская агрессия привела для Москвы к определенным неприятностям, но в целом позволила достичь целей этой агрессии, то ничто не помешает им повторить российские действия в других частях мира
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Добавим
Министр выразил благодарность Европейскому парламенту и его членам за твердую и принципиальную позицию о необходимости наказания рф, а также представителям Международной ассоциации юристов и Ассоциации юристов Украины за их усилия в поддержку создания Специального трибунала.
"россия сейчас воюет за безнаказанность. Зато Украина воюет за справедливость. Это одно из многих различий между ними и нами. От нас всех - лидеров, министров, депутатов, экспертов, юристов и всех людей - зависит, какую сторону мы выберем", - заявил Кулеба.
Кулеба также отметил, что Специальный трибунал также позволит достичь справедливости за погибших украинских военнослужащих. По словам министра, наказание за преступление агрессии против Украины является неотъемлемой составляющей обеспечения полной и всесторонней ответственности, которая является одной из ключевых составляющих Формулы мира Президента Зеленского.
"Преступление агрессии против Украины совершено. Оно должно быть наказано. Если мы позволим путину и его соратникам избежать ответственности за преступления, мы обречем наших детей жить в мире, полном войн и несправедливости. Мы должны отложить все политические и правовые разногласия и создать полноценный Специальный трибунал за преступление агрессии против Украины", - заявил он.
Кулеба отдельно отметил необходимость решения вопроса иммунитетов так называемой "тройки": владимира путина, его премьер-министра и министра иностранных дел.
Должны отложить все политические и правовые разногласия и создать полноценный Спецтрибунал: Кулеба в Брюсселе
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал к созданию Специального трибунала по агрессии россии против Украины, подчеркивая необходимость правосудия для предотвращения будущих войн. Кулеба призвал к единству в привлечении россии к ответственности для обеспечения глобального мира.
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