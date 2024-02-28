Украина и Северная Македония подписали Совместную декларацию по евроатлантической интеграции

Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Республики Северная Македония Талат Джафери подписали Совместную декларацию по евроатлантической интеграции Украины. Об этом сообщает пресс-служба главы государства, пишет УНН.

Детали

Встреча политиков состоялась в рамках саммита "Украина - Юго-Восточная Европа" в Тиране.

Документ фиксирует поддержку со стороны Северной Македонии евроатлантических стремлений Украины и приглашение нашего государства в НАТО, когда будут соответствующие условия.

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Стороны подтвердили взаимную поддержку в процессе переговоров о вступлении Украины и Северной Македонии в Европейский Союз.

В Совместной декларации также подтверждено намерение продолжать оказывать Украине всестороннее содействие в борьбе за полное восстановление территориальной целостности.

В частности, в документе Президент Украины и глава правительства Северной Македонии осудили зверства России против украинских людей и инфраструктуры, включая энергетические объекты, школы, больницы и жилые дома. Они подчеркнули необходимость немедленного и полного вывода всех российских войск с территории Украины в пределах ее международно признанных границ 1991 года.

Стороны признали необходимость дальнейшего укрепления обороноспособности Украины, в частности предоставление нашей стране военной техники и вооружения с целью сдерживания агрессии России - заявили в Офисе президента Украины.

Дополнение

Кроме того, в декларации приветствуется участие Северной Македонии в имплементации Формулы мира Украины и фиксируется заинтересованность в участии в восстановлении украинской инфраструктуры, поврежденной в результате российской агрессии.

Также президент Украины и премьер-министр Северной Македонии подтвердили важность расследования военных преступлений на территории Украины, включая преступление агрессии, и привлечения виновных к ответственности в соответствии с нормами международного права. Также в декларации зафиксирована поддержка создания специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

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Лидеры выразили желание развивать двусторонние и многосторонние связи и углублять потенциал сотрудничества в различных сферах, в частности в области обороны и безопасности.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Северной Македонии и поблагодарил его за поддержку членства Украины в НАТО. Также стороны обсудили сотрудничество по реабилитации украинских воинов и детей погибших защитников.