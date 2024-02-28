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Зеленський обговорив створення хабу для реабілітації військових з президентом Північної Македонії

Київ • УНН

 • 119762 перегляди

Президент Зеленський подякував президенту Північної Македонії за підтримку членства України в НАТО та обговорив співпрацю щодо реабілітації українських воїнів та дітей загиблих захисників.

Зеленський обговорив створення хабу для реабілітації військових з президентом Північної Македонії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Республіки Північна Македонія Стево Пендаровським. Про це повідомляє пресслужба глави держави пише УНН.

Деталі 

Зустріч лідерів відбулась у межах саміту "Україна – Південно-Східна Європа". 

Глава держави високо оцінив підтримку України з боку Північної Македонії на політичному рівні. Володимир Зеленський подякував співрозмовнику за чітку позицію щодо майбутнього членства нашої держави в НАТО, яка була засвідчена у Спільній декларації щодо євроатлантичної інтеграції України.

Президент України поінформував Стево Пендаровського про ситуацію на фронті й актуальні оборонні потреби України.

Окремо лідери держав обговорили створення за участю Балканських країн хабу щодо реабілітації поранених українських військовослужбовців та оздоровлення дітей полеглих захисників.

Якщо наші друзі допоможуть, ми можемо говорити про реабілітаційну коаліцію. Це буде дуже важливо, якщо наші балканські друзі зможуть допомогти організувати таку платформу за участю різних країн"

- заявив президент України.

Доповнення

Також Володимир Зеленський відзначив важливість участі Північної Македонії в реалізації Української формули миру та підготовці до Глобального саміту миру у Швейцарії.

Нагадаємо

Президент Зеленський та прем'єр-міністр Хорватії Пленкович обговорили потенційні угоди між українськими та хорватськими приватними компаніями у сфері розмінування, рятувального обладнання та виробництва безпілотників.

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