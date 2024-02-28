Зеленский обсудил создание хаба для реабилитации военных с президентом Северной Македонии

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Республики Северная Македония Стево Пендаровским. Об этом сообщает пресс-служба главы государства пишет УНН.

Детали

Встреча лидеров состоялась в рамках саммита "Украина - Юго-Восточная Европа".

Глава государства высоко оценил поддержку Украины со стороны Северной Македонии на политическом уровне. Владимир Зеленский поблагодарил собеседника за четкую позицию относительно будущего членства нашего государства в НАТО, которая была засвидетельствована в Совместной декларации по евроатлантической интеграции Украины.

Президент Украины проинформировал Стево Пендаровского о ситуации на фронте и актуальных оборонных потребностях Украины.

Отдельно лидеры государств обсудили создание при участии Балканских стран хаба по реабилитации раненых украинских военнослужащих и оздоровление детей павших защитников.

Если наши друзья помогут, мы можем говорить о реабилитационной коалиции. Это будет очень важно, если наши балканские друзья смогут помочь организовать такую платформу с участием разных стран" - заявил президент Украины.

Дополнение

Также Владимир Зеленский отметил важность участия Северной Македонии в реализации Украинской формулы мира и подготовке к Глобальному саммиту мира в Швейцарии.

Напомним

Президент Зеленский и премьер-министр Хорватии Пленкович обсудили потенциальные соглашения между украинскими и хорватскими частными компаниями в сфере разминирования, спасательного оборудования и производства беспилотников.