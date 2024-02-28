Зеленский обсудил создание хаба для реабилитации военных с президентом Северной Македонии
Киев • УНН
Президент Зеленский поблагодарил президента Северной Македонии за поддержку членства Украины в НАТО и обсудил сотрудничество по реабилитации украинских воинов и детей погибших защитников.
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Республики Северная Македония Стево Пендаровским. Об этом сообщает пресс-служба главы государства пишет УНН.
Детали
Встреча лидеров состоялась в рамках саммита "Украина - Юго-Восточная Европа".
Глава государства высоко оценил поддержку Украины со стороны Северной Македонии на политическом уровне. Владимир Зеленский поблагодарил собеседника за четкую позицию относительно будущего членства нашего государства в НАТО, которая была засвидетельствована в Совместной декларации по евроатлантической интеграции Украины.
Президент Украины проинформировал Стево Пендаровского о ситуации на фронте и актуальных оборонных потребностях Украины.
Отдельно лидеры государств обсудили создание при участии Балканских стран хаба по реабилитации раненых украинских военнослужащих и оздоровление детей павших защитников.
Если наши друзья помогут, мы можем говорить о реабилитационной коалиции. Это будет очень важно, если наши балканские друзья смогут помочь организовать такую платформу с участием разных стран"
Дополнение
Также Владимир Зеленский отметил важность участия Северной Македонии в реализации Украинской формулы мира и подготовке к Глобальному саммиту мира в Швейцарии.
Напомним
Президент Зеленский и премьер-министр Хорватии Пленкович обсудили потенциальные соглашения между украинскими и хорватскими частными компаниями в сфере разминирования, спасательного оборудования и производства беспилотников.
Зеленский обсудил создание хаба для реабилитации военных с президентом Северной Македонии
Президент Зеленский поблагодарил президента Северной Македонии за поддержку членства Украины в НАТО и обсудил сотрудничество по реабилитации украинских воинов и детей погибших защитников.
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