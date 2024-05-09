Президентом Северной Македонии впервые станет женщина

Второй тур президентских выборов в Северной Македонии выиграла Гордана Сильяновская-Давкова. Она станет первой женщиной на этом посту в истории страны. Об этом сообщает Радио Свобода, пишет УНН.

Детали

После подсчета почти всех бюллетеней Сильяновская-Давкова набирает 65,1% голосов избирателей, а ее конкурент и действующий президент Северной Македонии - Стево Пендаровски - 29,3%."

Есть ли изменение большее, чем избрание женщины президентом? Вместе с женщинами я и буду делать этот большой шаг вперед, шаг к реформам", - сказала Сильяновская-Давкова, выступая перед своими сторонниками.

Дополнение

Сильяновская-Давкова, 68-летняя профессор права, выдвигалась от оппозиционной партии консерваторов "Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия македонского национального единства".

Эта же партия - ядро коалиции из 22 партий "Твоя Македония" - выиграла и парламентские выборы, прошедшие одновременно с президентскими, получив 43,2% голосов. Ее ближайший соперник, находившийся у власти в течение семи лет, - Социал-демократический союз Македонии - занял второе место с результатом 15,4%.

Отмечается, что в последние годы македонцы испытывали разочарование медленным движением их страны к вступлению в Евросоюз, вялой экономики и неуспешной борьбы с коррупцией.

Напомним

В феврале этого года президент Украины Зеленский и Премьер-министр Северной Македонии Джафери подписали совместную декларацию в поддержку евроатлантической интеграции Украины и членства в НАТО.