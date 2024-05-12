Посол Греції пішла з інавгурації нової президентки Північної Македонії
Київ • УНН
Посол Греції залишила інавгурацію нового президента Північної Македонії на знак протесту після того, як під час присяги вона назвала країну просто "Македонія", порушивши угоду між двома країнами.
Новий президент Північної Македонії Гордана Силяновська-Давкова під час складання присяги назвала країну просто "Македонією", що викликало протест з боку посла Греції. Про це повідомляє Ekathimerini, пише УНН.
Деталі
Зазначається, через те, що на церемонії у парламенті Силяновська-Давкова вжила не офіційну назву "Північна Македонія", посол Греції Софія Філіппіда на знак протесту пішла з інавгурації.
Згодом Міністерство закордонних справ Греції оприлюднило заяву, в якій наголошувалося, що дії нового президента Північної Македонії порушили угоду між країнами і поставили під загрозу як двосторонні відносини, так і перспективи балканської країни приєднатися до ЄС.
Доповнення
У 2018 роцйі Греція та Македонія досягли домовленості, яка поклала край багаторічній суперечці щодо назви невеликої балканської країни.
Нагадаємо
Гордана Сіляновська-Давкова, 68-річна професорка права та кандидатка від опозиційної консервативної партії, перемогла на президентських виборах у Північній Македонії, ставши першою жінкою, яка обійняла цю посаду в історії країни.