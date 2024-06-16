Війна впливає на всіх, безпекова архітектура Європи знаходиться під загрозою - президентка Північної Македонії
Київ • УНН
Неспровокована війна, розпочата росією проти України, зачіпає всіх.
Неспровокована війна, яку розпочала росія проти України, впливає на всіх. Безпекова архітектура Європи знаходиться під загрозою. Про це заявила президентка Північної Македонії Гордана Сіляновська-Давкова під час другого пленарного засідання Глобального саміту миру, передає кореспондент УНН.
Україна є нагальним питанням не лише для Європи, але й для всього світу. Ця війна впливає на нас всіх... Безпекова архітектура Європи знаходиться під загрозою. Глобальне життя мільйонів людей під впливом жахливих економічних наслідків. Ми зібралися сьогодні тут у Швейцарії, щоб допомогти Україні знайти дорогу від несправедливої війни, до справедливого миру
Вона нагадала, що Північна Македонія засудила російську неспровоковану та невиправдану агресивну війну і підтримувала Україну так, як тільки могла.
"Справедливий мир повинен базуватися на принципах статуту ООН, таких як суверенітет та територіальна цілісність...Покарання за які немає відповідальності породжують нові злочини, тому справедливий мир повинен забезпечити відповідальність. Розвиток рамки для притягнення винних до відповідальності вже триває і ми продовжимо підтримувати вільну, демократичну та суверенну Україну", - заявила президентка.
Доповнення
15 червня міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан під час першого пленарного засідання Глобального саміту миру, заявив, що війна, яку розпочала росія може географічно поширитися за межі України.