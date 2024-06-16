Війна впливає на всіх, безпекова архітектура Європи знаходиться під загрозою - президентка Північної Македонії

Неспровокована війна, яку розпочала росія проти України, впливає на всіх. Безпекова архітектура Європи знаходиться під загрозою. Про це заявила президентка Північної Македонії Гордана Сіляновська-Давкова під час другого пленарного засідання Глобального саміту миру, передає кореспондент УНН.

Україна є нагальним питанням не лише для Європи, але й для всього світу. Ця війна впливає на нас всіх... Безпекова архітектура Європи знаходиться під загрозою. Глобальне життя мільйонів людей під впливом жахливих економічних наслідків. Ми зібралися сьогодні тут у Швейцарії, щоб допомогти Україні знайти дорогу від несправедливої війни, до справедливого миру