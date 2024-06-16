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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Война влияет на всех, архитектура безопасности Европы находится под угрозой - президент Северной Македонии

Война влияет на всех, архитектура безопасности Европы находится под угрозой - президент Северной Македонии

Киев  •  УНН

16 июня 2024, 12:19  •  22563 просмотра

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Неспровоцированная война, начатая Россией против Украины, затрагивает всех.

Неспровоцированная война, которую начала россия против Украины, влияет на всех. Архитектура безопасности Европы находится под угрозой. Об этом заявила президент Северной Македонии Гордана Силяновская-Давкова во время второго пленарного заседания Глобального саммита мира, передает корреспондент УНН.

Украина является насущным вопросом не только для Европы, но и для всего мира. Эта война влияет на нас всех... Архитектура безопасности Европы находится под угрозой. Глобальная жизнь миллионов людей под влиянием ужасных экономических последствий. Мы собрались сегодня здесь, в Швейцарии, чтобы помочь Украине найти дорогу от несправедливой войны, к справедливому миру

сказала Силяновская-Давкова.

Она напомнила, что Северная Македония осудила российскую неспровоцированную и неоправданную агрессивную войну и поддерживала Украину так, как только могла.

"Справедливый мир должен базироваться на принципах устава ООН, таких как суверенитет и территориальная целостность... Наказание за которые нет ответственности порождают новые преступления, поэтому справедливый мир должен обеспечить ответственность. Развитие рамки для привлечения виновных к ответственности уже продолжается и мы продолжим поддерживать свободную, демократическую и суверенную Украину", - заявила президент.

Дополнение

15 июня министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время первого пленарного заседания Глобального саммита мира, заявил, что война, которую начала Россия может географически распространиться за пределы Украины.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
shveitsariyaШвейцария
severnaya-makedoniyaСеверная Македония
yevropaЕвропа
khakan-fidanХакан Фидан
ukrainaУкраина
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