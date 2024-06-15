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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Географічно війна може поширитися за межі України – глава МЗС Туреччини

Київ • УНН

 • 127619 перегляди

Війна, розпочата Росією, ризикує географічно вийти за межі України і може бути пов'язана з використанням зброї масового знищення, заявив міністр закордонних справ Туреччини на Глобальному саміті миру.

Географічно війна може поширитися за межі України – глава МЗС Туреччини

Війна, яку розпочала росія може географічно поширитися за межі України. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан під час першого пленарного засідання Глобального саміту миру, передає кореспондент УНН.

Географічно війна може поширитися за межі України. Ми вже бачимо поляризацію на глобальному рівні. Ця війна має ризик застосування зброї масового знищення. Сьогодні ми тут в намаганні уникнути цих ризиків та покласти кінець війні. Ми маємо Українську формулу миру перед нами і росія нещодавно поділилася деякими умовами

- сказав Фідан.

За його словами, Саміт миру може стати останнім кроком перед глобальним розривом.

Ми віримо у важливість більш цілісної, дипломатичної стратегії для втілення тих заходів, які вже були заплановані. Від самого початку Туреччина була активно залучена до мирного процесу. Стамбульські переговори, Чорноморська зернова ініціатива дали певний прогрес. Туреччина завжди готова сприяти процесу

 - зазначив Фідан.

Доповнення

Президентка Швейцарії заявила, що мирний процес без росії немислимий. Довгострокове рішення повинно включати обидві сторони. Міжнародна спільнота може допомогти прокласти цей шлях.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що тоді коли план дій щодо миру в Україні буде на столі та погоджений усіма учасниками Саміту миру, він буде доведений до представників росії.

Заступник керівника ОП Ігор Жовква заявляв сьогодні, 15 червня, що з росією прямих переговорів не буде. Це не той формат про який навіть буде розмова на Саміті миру, який розпочався сьогодні.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
Офіс Президента України
Стамбул
Хакан Фідан
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