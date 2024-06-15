Географічно війна може поширитися за межі України – глава МЗС Туреччини

Війна, яку розпочала росія може географічно поширитися за межі України. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан під час першого пленарного засідання Глобального саміту миру, передає кореспондент УНН.

Географічно війна може поширитися за межі України. Ми вже бачимо поляризацію на глобальному рівні. Ця війна має ризик застосування зброї масового знищення. Сьогодні ми тут в намаганні уникнути цих ризиків та покласти кінець війні. Ми маємо Українську формулу миру перед нами і росія нещодавно поділилася деякими умовами