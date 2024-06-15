Ми добре розуміємо, що мирний процес без рф немислимий - президентка Швейцарії
Київ • УНН
Президентка Швейцарії Віола Амхерд заявила на Глобальному саміті миру, що мирний процес немислимий без росії, а довгострокове рішення має включати обидві сторони за допомогою міжнародної спільноти.
Мирний процес без росії немислимий. Довгострокове рішення повинно включати обидві сторони. Міжнародна спільнота може допомогти прокласти цей шлях. Про це заявила президентка Швейцарії Віола Амхерд під час першого пленарного засідання Глобального саміту миру, передає УНН.
Ми усвідомлюємо, що попереду нас чекає довгий шлях. Ми не маємо жодних ілюзій, що досягнемо остаточного порозуміння на цьому Саміті. Але ми можемо наближатися до такого розуміння. Пропозицією, за пропозицією
Вона зазначила, що мета Саміту - запустити широко підтримуваний процес в якому голоси з усіх куточків світу зможуть обговорити свої ідеї та точки зору.
"Хоча наша мета є амбітною, в інтересах кожного з нас тут взяти на себе зобов’язання щодо її досягнення. Ми добре розуміємо, що мирний процес без росії немислимий. Довгострокове рішення повинно включати обидві сторони. Як міжнародна спільнота ми можемо допомогти прокласти цей шлях", - заявила Амхерд.
Доповнення
Раніше президентка Швейцарської Конфедерації Віола Амхерд заявила, що для спрямування процесу у напрямку миру треба буде колись залучити також і росію.
Заступник керівника ОП Ігор Жовква заявляв сьогодні, 15 червня, що з росією прямих переговорів не буде. Це не той формат про який навіть буде розмова на Саміті миру, який розпочався сьогодні.