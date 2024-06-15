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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Мы хорошо понимаем, что мирный процесс без рф немыслим - президент Швейцарии

Мы хорошо понимаем, что мирный процесс без рф немыслим - президент Швейцарии

Киев  •  УНН

15 июня 2024, 16:06  •  19665 просмотра

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Президент Швейцарии Виола Амхерд заявила на Глобальном саммите мира, что мирный процесс немыслим без россии, а долгосрочное решение должно включать обе стороны с помощью международного сообщества.

Мирный процесс без россии немыслим. Долгосрочное решение должно включать обе стороны. Международное сообщество может помочь проложить этот путь. Об этом заявила президент Швейцарии Виола Амхерд во время первого пленарного заседания Глобального саммита мира, передает УНН.

Мы осознаем, что впереди нас ждет долгий путь. Мы не питаем никаких иллюзий, что достигнем окончательного взаимопонимания на этом Саммите. Но мы можем приближаться к такому пониманию. Предложением, по предложению

- рассказала Амхерд.

Она отметила, что Саммит запустит широко поддерживаемый процесс в котором голоса со всех уголков мира смогут обсудить свои идеи и точки зрения.

"Хотя наша цель является амбициозной, в интересах каждого из нас здесь взять на себя обязательства по ее достижению. Мы хорошо понимаем, что мирный процесс без россии немыслим. Долгосрочное решение должно включать обе стороны. Как международное сообщество мы можем помочь проложить этот путь", - заявила Амхерд.

Дополнение

Ранее президент Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд заявила, что для направления процесса в направлении мира надо будет когда-то привлечь также и россию.

Заместитель руководителя ОП Игорь Жовква заявлял сегодня, 15 июня, что с россией прямых переговоров не будет. Это не тот формат о котором даже будет разговор на Саммите мира, который начался сегодня.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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