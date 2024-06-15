Прямих переговорів з росією не буде – Офіс Президента
Київ • УНН
Мирний саміт, який розпочався сьогодні, не передбачатиме прямих переговорів з рф, оскільки такий формат навіть не обговорюватиметься, заявив Ігор Жовква, заступник голови Адміністрації Президента України.
З росією прямих переговорів не буде. Це не той формат про який навіть буде розмова на Саміті миру, який розпочався сьогодні. Про це повідомив заступник керівника ОП Ігор Жовква в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Прямих переговорів з росією не буде. Це не той формат про який навіть буде розмова на цьому Саміті. Цей саміт для того, щоб розпочати процес миру, тому він називається Інавгураційний Саміт, тому він називається початковий Саміт…Чому росії немає на цьому Саміті не один раз вже пояснював Президент…Зрозуміло, що цей Саміт стане початком. Ми не ставимо собі за мету на цьому Саміті вирішити всі проблеми…
За його словами, завданням світового співтовариства буде позбавити росію інструментів агресії в усіх сферах.
Доповнення
Раніше президентка Швейцарської Конфедерації Віола Амхерд заявила, що для спрямування процесу у напрямку миру треба буде колись залучити також і росію.
Також Амхерд заявляла, що під час Саміту миру учасники хочуть зокрема обговорити, як та за яких умов у процес майбутнього миру може бути залучена також росія.
Зеленський повідомляв, що усе про, що буде домовлено сьогодні на Саміті миру, стане частиною миротворчого процесу.