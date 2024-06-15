Прямих переговорів з росією не буде – Офіс Президента

З росією прямих переговорів не буде. Це не той формат про який навіть буде розмова на Саміті миру, який розпочався сьогодні. Про це повідомив заступник керівника ОП Ігор Жовква в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Прямих переговорів з росією не буде. Це не той формат про який навіть буде розмова на цьому Саміті. Цей саміт для того, щоб розпочати процес миру, тому він називається Інавгураційний Саміт, тому він називається початковий Саміт…Чому росії немає на цьому Саміті не один раз вже пояснював Президент…Зрозуміло, що цей Саміт стане початком. Ми не ставимо собі за мету на цьому Саміті вирішити всі проблеми…