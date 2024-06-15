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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Прямых переговоров с россией не будет - Офис Президента

Прямых переговоров с россией не будет - Офис Президента

Киев  •  УНН

15 июня 2024, 15:52  •  8127 просмотра

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Мирный саммит, который начался сегодня, не будет предусматривать прямых переговоров с РФ, поскольку такой формат даже не будет обсуждаться, заявил Игорь Жовква, заместитель главы Администрации Президента Украины.

С Россией прямых переговоров не будет. Это не тот формат о котором даже будет разговор на Саммите мира, который начался сегодня. Об этом сообщил заместитель руководителя ОП Игорь Жовква в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Прямых переговоров с Россией не будет. Это не тот формат о котором даже будет разговор на этом саммите. Этот саммит для того, чтобы начать процесс мира, поэтому он называется Инаугурационный Саммит, поэтому он называется начальный Саммит... Почему России нет на этом Саммите не один раз уже объяснял Президент... Понятно, что этот Саммит станет началом. Мы не ставим себе целью на этом Саммите решить все проблемы..

- рассказал Жовква.

По его словам, задачей мирового сообщества будет лишить Россию инструментов агрессии во всех сферах.

Дополнение

Ранее президент Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд заявила, что для направления процесса в направлении мира надо будет когда-то привлечь также и Россию.

Также Амхерд  заявляла, что во время Саммита мира участники хотят в частности обсудить, как и при каких условиях в процесс будущего мира может быть вовлечена также Россия.

Зеленский сообщал, что все, о чем будет договорено сегодня на Саммите мира, станет частью миротворческого процесса.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
kantselyariya-prezidenta-ukrainiКанцелярия Президента Украины
shveitsariyaШвейцария
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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