Президентка Швейцарії: якщо хочемо направити процес у напрямку миру, треба буде колись залучити і рф
Київ • УНН
Президент Швейцарської Конфедерації Віола Амхерд під час спільної прес-конференції з Президентом України Володимиром Зеленським на Саміті миру у Швейцарії заявила, що в якийсь момент доведеться залучити росію, щоб просунути процес до миру.
Президентка Швейцарської Конфедерації Віола Амхерд заявила, що для спрямування процесу у напрямку миру треба буде колись залучити також і росію. Про це вона сказала під час спільної пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським у Швейцарії, де сьогодні збирається Саміт миру, передає кореспондент УНН.
Якщо ми хочемо направити процес у напрямку миру, треба буде колись залучити також й росію. Це всім зрозуміло. У якості міжнародної спільноти ми можемо зробити внесок у підготовку простору для прямих перемовин між сторонами, що воюють. Тому ми й зібралися тут
Доповнення
Саміт миру збирається в Бюргенштоку у Швейцарії 15-16 червня. Метою зустрічі глав держав і урядів є вироблення спільного розуміння шляху до справедливого та тривалого миру в Україні. Це має стати основою для мирного процесу.
Представники понад 90 країн зберуться у Швейцарії на конференцію щодо миру в Україні. росію не запросили. У п'ятницю путін поставив умови мирних переговорів з Україною.