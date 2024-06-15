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Президентка Швейцарії: якщо хочемо направити процес у напрямку миру, треба буде колись залучити і рф

Київ • УНН

 • 28853 перегляди

Президент Швейцарської Конфедерації Віола Амхерд під час спільної прес-конференції з Президентом України Володимиром Зеленським на Саміті миру у Швейцарії заявила, що в якийсь момент доведеться залучити росію, щоб просунути процес до миру.

Президентка Швейцарської Конфедерації Віола Амхерд заявила, що для спрямування процесу у напрямку миру треба буде колись залучити також і росію. Про це вона сказала під час спільної пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським у Швейцарії, де сьогодні збирається Саміт миру, передає кореспондент УНН.

Якщо ми хочемо направити процес у напрямку миру, треба буде колись залучити також й росію. Це всім зрозуміло. У якості міжнародної спільноти ми можемо зробити внесок у підготовку простору для прямих перемовин між сторонами, що воюють. Тому ми й зібралися тут

- сказала Амхерд.

Доповнення

Саміт миру збирається в Бюргенштоку у Швейцарії 15-16 червня. Метою зустрічі глав держав і урядів є вироблення спільного розуміння шляху до справедливого та тривалого миру в Україні. Це має стати основою для мирного процесу.

Представники понад 90 країн зберуться у Швейцарії на конференцію щодо миру в Україні. росію не запросили. У п'ятницю путін поставив умови мирних переговорів з Україною.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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