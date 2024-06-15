Президент Швейцарии: если хотим направить процесс в направлении мира, надо будет когда-то привлечь и рф

Президент Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд заявила, что для направления процесса в направлении мира надо будет когда-то привлечь также и россию. Об этом она сказала во время совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Швейцарии, где сегодня собирается Саммит мира, передает корреспондент УНН.

Если мы хотим направить процесс в направлении мира, надо будет когда-то привлечь также и россию. Это всем понятно. В качестве международного сообщества мы можем внести вклад в подготовку пространства для прямых переговоров между воюющими сторонами. Поэтому мы и собрались здесь - сказала Амхерд.

Дополнение

Саммит мира собирается в Бюргенштоке в Швейцарии 15-16 июня. Целью встречи глав государств и правительств является выработка общего понимания пути к справедливому и длительному миру в Украине. Это должно стать основой для мирного процесса.

Представители более 90 стран соберутся в Швейцарии на конференцию по миру в Украине. россию не пригласили. В пятницу путин поставил условия мирных переговоров с Украиной.