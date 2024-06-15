Зеленський: домовленості на Саміті миру мають стати частиною миротворчого процесу
Київ • УНН
Усе, про що буде домовлено на Саміті миру, стане частиною миротворчого процесу, заявив Зеленський.
Усе про, що буде домовлено сьогодні на Саміті миру, стане частиною миротворчого процесу. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президенткою Швейцарії Віолою Амхерд, передає кореспондент УНН.
Деталі
"Нам вдалося успішно повернути світу ідею, що колективні зусилля здатні зупинити війну та встановити справедливий мир. Ця ідея точно спрацює, тому що світ має силу", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що сьогодні на Саміті представлені всі частини світу, всі континенти, різні нації: "Кожен політичний полюс нашого з вами світу: Латинська Америка, Близький Схід, Африка, Європа, Азія, Тихоокеанський регіон, Австралія, Північна Америка".
"Усе, про що буде домовлено сьогодні на Саміті стане частиною такого потрібного усім нам миротворчого процесу. Вірю, що ми побачимо тут на Саміті, як робиться історія", - зазначив Зеленський.
Саміт миру у Швейцарії: Reuters розповіло про настрої європейських чиновників щодо його впливу15.06.24, 12:49 • 83989 переглядiв
Доповнення
Президентка Швейцарської Конфедерації Віола Амхерд зазначала, що під час Саміту миру учасники хочуть зокрема обговорити, як та за яких умов у процес майбутнього миру може бути залучена також росія.
Зеленський заявляв, що очікує, що після інавгураційного Саміту миру буде перехід на предметне, технічне вирішення всіх трьох пунктів: продовольчої безпеки, ядерної безпеки, повернення українських дітей, і триватиме підготовка до наступних кроків.