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Саміт миру у Швейцарії: Reuters розповіло про настрої європейських чиновників щодо його впливу

Київ • УНН

 • 83987 перегляди

Світові лідери збираються у Швейцарії на Саміт миру, а європейські чиновники висловилися щодо впливу заходу.

Світові лідери з'їжджаються до Швейцарії в суботу на саміт, щоб чинити тиск на росію, щоб вона припинила війну в Україні, але "відсутність могутніх союзників москви, таких як Китай, послабить його потенційний вплив", зазначає Reuters у публікації, передає УНН.

Деталі

Десятки союзників України візьмуть участь у заході, але Китай "тримається осторонь" після того, як росія залишилася поза процесом на тій підставі, що відкинула захід як марну трату часу та не мала зацікавленості брати участь, пише видання.

Відсутність Китаю, як трактує видання, "означає, що сподівання на те, що саміт покаже, що росія ізольована у глобальному масштабі, згасли".

Очікується, що переговори будуть зосереджені на ширших проблемах, викликаних війною, таких як продовольча та ядерна безпека, а також свобода судноплавства, а в проекті підсумкової декларації росія названа агресором, повідомили джерела.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав цю подію важливим кроком на шляху до прогресу. "Обговорюватимуться багато питань миру та безпеки, але не найважливіші. Такий був план", - сказав Шольц в інтерв'ю Welt TV перед поїздкою до Швейцарії.

"Це невелика рослина, яку потрібно поливати, але, звичайно, з урахуванням того, що потім із неї можна буде отримати більше", - додав він.

Шольц про "мирний" план путіна: "несерйозні" пропозиції15.06.24, 11:47 • 31938 переглядiв

Директор Міжнародної кризової групи ООН Річард Говен вважає, що "саміт ризикує показати межі української дипломатії". "Проте це також шанс для України нагадати світу, що вона захищає принципи Статуту ООН", - зазначив він.

Китай заявив, що розгляне можливість участі, але зрештою відмовився, оскільки росії там не буде.

"Очевидно, що зараз у геополітичному плані для Китаю особливі відносини з росією мають пріоритет над будь-якими іншими міркуваннями", - сказав Бернардіно Регаццоні, колишній посол Швейцарії в Китаї.

Саміту також довелося зіткнутися з альтернативним планом, запропонованим Китаєм.

Європейські чиновники, пише видання, "приватно визнають, що без підтримки з боку головних союзників москви вплив саміту буде обмеженим".

"На що (Зеленський) може сподіватися від цього? Ще один маленький крок уперед у міжнародній солідарності з Україною як жертвою російської агресії", - сказав Деніел Вокер, колишній посол Швейцарії.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що мета саміту - донести до більш географічно віддалених країн масштаб загрози миру від москви.

Серед тих, хто має бути присутнім, - віце-президент США Камала Гарріс та лідери Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, Канади та Японії. Очікується, що до нього приєднаються Індія, Туреччина та Угорщина, які підтримують дружні відносини з росією.

Доповнення

Саміт миру збирається в Бюргенштоку у Швейцарії 15-16 червня. Метою зустрічі глав держав і урядів є вироблення спільного розуміння шляху до справедливого та тривалого миру в Україні. Це має стати основою для мирного процесу.

Представники понад 90 країн зберуться у Швейцарії на конференцію щодо миру в Україні. росію не запросили. У п'ятницю путін поставив умови мирних переговорів з Україною.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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reutersReuters
shveitsariiaШвейцарія
indiiaІндія
kanadaКанада
frantsiiaФранція
spoluchene-korolivstvoСполучене Королівство
italiiaІталія
nimechchynaНімеччина
olaf-sholtsОлаф Шольц
kytaiКитай
yaponiiaЯпонія
turechchynaТуреччина
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
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