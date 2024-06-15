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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Саммит мира в Швейцарии: Reuters рассказало о настроениях европейских чиновников относительно его влияния

Саммит мира в Швейцарии: Reuters рассказало о настроениях европейских чиновников относительно его влияния

Киев  •  УНН

15 июня 2024, 09:49  •  28271 просмотра

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Мировые лидеры собираются в Швейцарии на Саммит мира, а европейские чиновники высказались относительно влияния мероприятия.

Мировые лидеры съезжаются в Швейцарию в субботу на саммит, чтобы оказать давление на россию, чтобы она прекратила войну в Украине, но "отсутствие мощных союзников москвы, таких как Китай, ослабит его потенциальное влияние", отмечает Reuters в публикации, передает УНН.

Детали

Десятки союзников Украины примут участие в мероприятии, но Китай "держится в стороне" после того, как россия осталась вне процесса на том основании, что отбросила мероприятие как пустую трату времени и не имела заинтересованности участвовать, пишет издание.

Отсутствие Китая, как трактует издание, "означает, что надежды на то, что саммит покажет, что россия изолирована в глобальном масштабе, угасли".

Ожидается, что переговоры будут сосредоточены на более широких проблемах, вызванных войной, таких как продовольственная и ядерная безопасность, а также свобода судоходства, а в проекте итоговой декларации россия названа агрессором, сообщили источники.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал это событие важным шагом на пути к прогрессу. "Будут обсуждаться многие вопросы мира и безопасности, но не самые важные. Таков был план", - сказал Шольц в интервью Welt TV перед поездкой в Швейцарию.

"Это небольшое растение, которое нужно поливать, но, конечно, с учетом того, что потом из него можно будет получить больше", - добавил он.

Шольц о "мирном" плане путина: "несерьезные" предложения15 июня 2024, 08:47 • 25856 просмотров

Директор Международной кризисной группы ООН Ричард Гоуен считает, что "саммит рискует показать пределы украинской дипломатии". "Однако это также шанс для Украины напомнить миру, что она защищает принципы Устава ООН", - отметил он.

Китай заявил, что рассмотрит возможность участия, но в итоге отказался, поскольку россии там не будет.

"Очевидно, что сейчас в геополитическом плане для Китая особые отношения с россией имеют приоритет над любыми другими соображениями", - сказал Бернардино Регаццони, бывший посол Швейцарии в Китае.

Саммиту также пришлось столкнуться с альтернативным планом, предложенным Китаем.

Европейские чиновники, пишет издание, "частным образом признают, что без поддержки со стороны главных союзников москвы влияние саммита будет ограниченным".

"На что (Зеленский) может надеяться от этого? Еще один маленький шаг вперед в международной солидарности с Украиной как жертвой российской агрессии", - сказал Дэниел Уокер, бывший посол Швейцарии.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что цель саммита - донести до более географически отдаленных стран масштаб угрозы миру от москвы.

Среди тех, кто должен присутствовать, - вице-президент США Камала Харрис и лидеры Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канады и Японии. Ожидается, что к нему присоединятся Индия, Турция и Венгрия, которые поддерживают дружеские отношения с россией.

Дополнение

Саммит мира собирается в Бюргенштоке в Швейцарии 15-16 июня. Целью встречи глав государств и правительств является выработка общего понимания пути к справедливому и длительному миру в Украине. Это должно стать основой для мирного процесса.

Представители более 90 стран соберутся в Швейцарии на конференцию по миру в Украине. россию не пригласили. В пятницу путин поставил условия мирных переговоров с Украиной.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаполитикаНовости Мира
reutersReuters
shveitsariyaШвейцария
indiyaИндия
kanadaКанада
frantsiyaФранция
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
italiyaИталия
germaniyaГермания
olaf-sholtsОлаф Шольц
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yaponiyaЯпония
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volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
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