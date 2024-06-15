Канцлер Германии Олаф Шольц назвал предложения российского диктатора владимира путина о начале мирных переговоров "несерьезными". Об этом он сказал в интервью ZDF, пишет УНН.

По его словам, всем известно, что это "как-то связано с мирной конференцией, которая проходит в Швейцарии".

В то же время путин также показал, что его на самом деле интересует: классическое империалистическое завоевание земли. Он применил большую военную силу и начал жестокую войну - сказал Шольц.

При этом Шольц подчеркнул, что в Швейцарии, где в субботу собирается двухдневный Саммит мира, могут быть заложены основы для следующей конференции по миру.

Большой вопрос, конечно, заключается в том, как можно достичь честного и справедливого мира, и поэтому это дипломатический саженец. Сейчас мы его поливаем, чтобы он стал больше - отметил канцлер ФРГ.

Дополнение

Саммит мира собирается в Бюргенштоке в Швейцарии 15-16 июня. Целью встречи глав государств и правительств является выработка общего понимания пути к справедливому и длительному миру в Украине. Это должно стать основой для мирного процесса.

Представители более 90 стран соберутся в Швейцарии на конференцию по миру в Украине. россию не пригласили. В пятницу путин поставил условия мирных переговоров с Украиной.

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