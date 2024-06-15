Шольц про "мирний" план путіна: "несерйозні" пропозиції

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав пропозиції російського диктатора володимира путіна щодо початку мирних переговорів "несерйозними". Про це він сказав в інтерв'ю ZDF, пише УНН.

З його слів, усім відомо, що це "якось пов'язано з мирною конференцією, яка проходить у Швейцарії".

Водночас путін також показав, що його насправді цікавить: класичне імперіалістичне завоювання землі. Він застосував велику військову силу і розпочав жорстоку війну

При цьому Шольц підкреслив, що у Швейцарії, де у суботу збирається дводенний Саміт миру, можуть бути закладені основи для наступної конференції щодо миру.

Велике питання, звісно, полягає в тому, як можна досягти чесного і справедливого миру, і тому це дипломатичний саджанець. Зараз ми його поливаємо, щоб він побільшав