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Шольц про "мирний" план путіна: "несерйозні" пропозиції

Шольц про "мирний" план путіна: "несерйозні" пропозиції

Київ • УНН

 • 31936 перегляди

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув пропозиції путіна щодо мирних переговорів як "несерйозні" і звинуватив його у прагненні до "класичного імперіалістичного завоювання землі".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав пропозиції російського диктатора володимира путіна щодо початку мирних переговорів "несерйозними". Про це він сказав в інтерв'ю ZDF, пише УНН.

З його слів, усім відомо, що це "якось пов'язано з мирною конференцією, яка проходить у Швейцарії".

Водночас путін також показав, що його насправді цікавить: класичне імперіалістичне завоювання землі. Він застосував велику військову силу і розпочав жорстоку війну

- сказав Шольц.

При цьому Шольц підкреслив, що у Швейцарії, де у суботу збирається дводенний Саміт миру, можуть бути закладені основи для наступної конференції щодо миру.

Велике питання, звісно, полягає в тому, як можна досягти чесного і справедливого миру, і тому це дипломатичний саджанець. Зараз ми його поливаємо, щоб він побільшав

- зазначив канцлер ФРН.

Доповнення

Саміт миру збирається в Бюргенштоку у Швейцарії 15-16 червня. Метою зустрічі глав держав і урядів є вироблення спільного розуміння шляху до справедливого та тривалого миру в Україні. Це має стати основою для мирного процесу.

Представники понад 90 країн зберуться у Швейцарії на конференцію щодо миру в Україні. росію не запросили. У п'ятницю путін поставив умови мирних переговорів з Україною.

Вивід військ з 4 областей та позаблоковий статус: путін знову заговорив про переговори з Україною, але назвав свої умови14.06.24, 14:31 • 51817 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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