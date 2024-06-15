Шольц про "мирний" план путіна: "несерйозні" пропозиції
Київ • УНН
Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув пропозиції путіна щодо мирних переговорів як "несерйозні" і звинуватив його у прагненні до "класичного імперіалістичного завоювання землі".
Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав пропозиції російського диктатора володимира путіна щодо початку мирних переговорів "несерйозними". Про це він сказав в інтерв'ю ZDF, пише УНН.
З його слів, усім відомо, що це "якось пов'язано з мирною конференцією, яка проходить у Швейцарії".
Водночас путін також показав, що його насправді цікавить: класичне імперіалістичне завоювання землі. Він застосував велику військову силу і розпочав жорстоку війну
При цьому Шольц підкреслив, що у Швейцарії, де у суботу збирається дводенний Саміт миру, можуть бути закладені основи для наступної конференції щодо миру.
Велике питання, звісно, полягає в тому, як можна досягти чесного і справедливого миру, і тому це дипломатичний саджанець. Зараз ми його поливаємо, щоб він побільшав
Доповнення
Саміт миру збирається в Бюргенштоку у Швейцарії 15-16 червня. Метою зустрічі глав держав і урядів є вироблення спільного розуміння шляху до справедливого та тривалого миру в Україні. Це має стати основою для мирного процесу.
Представники понад 90 країн зберуться у Швейцарії на конференцію щодо миру в Україні. росію не запросили. У п'ятницю путін поставив умови мирних переговорів з Україною.
Вивід військ з 4 областей та позаблоковий статус: путін знову заговорив про переговори з Україною, але назвав свої умови14.06.24, 14:31 • 51817 переглядiв