Все о, что будет договорено сегодня на Саммите мира, станет частью миротворческого процесса. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Швейцарии Виолой Амхерд, передает корреспондент УНН.

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"Нам удалось успешно вернуть миру идею, что коллективные усилия способны остановить войну и установить справедливый мир. Эта идея точно сработает, потому что мир имеет силу", - сказал Зеленский.

Он отметил, что сегодня на Саммите представлены все части мира, все континенты, разные нации: "Каждый политический полюс нашего с вами мира: Латинская Америка, Ближний Восток, Африка, Европа, Азия, Тихоокеанский регион, Австралия, Северная Америка".

"Все, о чем будет договорено сегодня на Саммите, станет частью такого нужного всем нам миротворческого процесса. Верю, что мы увидим здесь на Саммите, как делается история", - отметил Зеленский.

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Президент Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд отмечала, что во время Саммита мира участники хотят в частности обсудить, как и при каких условиях в процесс будущего мира может быть привлечена также россия.

Зеленский заявлял, что ожидает, что после инаугурационного Саммита мира будет переход на предметное, техническое решение всех трех пунктов: продовольственной безопасности, ядерной безопасности, возвращения украинских детей, и будет продолжаться подготовка к следующим шагам.