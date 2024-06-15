Киев • УНН
Все, о чем будет договорено на Саммите мира, станет частью миротворческого процесса, заявил Зеленский.
Все о, что будет договорено сегодня на Саммите мира, станет частью миротворческого процесса. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Швейцарии Виолой Амхерд, передает корреспондент УНН.
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"Нам удалось успешно вернуть миру идею, что коллективные усилия способны остановить войну и установить справедливый мир. Эта идея точно сработает, потому что мир имеет силу", - сказал Зеленский.
Он отметил, что сегодня на Саммите представлены все части мира, все континенты, разные нации: "Каждый политический полюс нашего с вами мира: Латинская Америка, Ближний Восток, Африка, Европа, Азия, Тихоокеанский регион, Австралия, Северная Америка".
"Все, о чем будет договорено сегодня на Саммите, станет частью такого нужного всем нам миротворческого процесса. Верю, что мы увидим здесь на Саммите, как делается история", - отметил Зеленский.
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Президент Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд отмечала, что во время Саммита мира участники хотят в частности обсудить, как и при каких условиях в процесс будущего мира может быть привлечена также россия.
Зеленский заявлял, что ожидает, что после инаугурационного Саммита мира будет переход на предметное, техническое решение всех трех пунктов: продовольственной безопасности, ядерной безопасности, возвращения украинских детей, и будет продолжаться подготовка к следующим шагам.