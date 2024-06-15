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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Географически война может распространиться за пределы Украины - глава МИД Турции

Географически война может распространиться за пределы Украины - глава МИД Турции

Киев  •  УНН

15 июня 2024, 18:07  •  18474 просмотра

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Война, начатая Россией, рискует географически выйти за пределы Украины и может быть связана с использованием оружия массового уничтожения, заявил министр иностранных дел Турции на Глобальном саммите мира.

Война, которую начала россия может географически распространиться за пределы Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время первого пленарного заседания Глобального саммита мира, передает корреспондент УНН.

Географически война может распространиться за пределы Украины. Мы уже видим поляризацию на глобальном уровне. Эта война имеет риск применения оружия массового уничтожения. Сегодня мы здесь в попытке избежать этих рисков и положить конец войне. Мы имеем Украинскую формулу мира перед нами и Россия недавно поделилась некоторыми условиями

- сказал Фидан.

По его словам, Саммит мира может стать последним шагом перед глобальным разрывом.

Мы верим в важность более целостной, дипломатической стратегии для воплощения тех мер, которые уже были запланированы. С самого начала Турция была активно вовлечена в мирный процесс. Стамбульские переговоры, Черноморская зерновая инициатива дали определенный прогресс. Турция всегда готова содействовать процессу

 - отметил Фидан.

Дополнение

Президент Швейцарии заявила, что мирный процесс без России немыслим. Долгосрочное решение должно включать обе стороны. Международное сообщество может помочь проложить этот путь.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что тогда когда план действий по миру в Украине будет на столе и согласован всеми участниками Саммита мира, он будет доведен до представителей России.

Заместитель руководителя ОП Игорь Жовква заявлял сегодня, 15 июня, что с Россией прямых переговоров не будет. Это не тот формат о котором даже будет разговор на Саммите мира, который начался сегодня.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
kantselyariya-prezidenta-ukrainiКанцелярия Президента Украины
stambulСтамбул
khakan-fidanХакан Фидан
turtsiyaТурция
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
polshaПольша
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