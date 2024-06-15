Зеленський пояснив, коли план дій щодо миру  буде доведений до представників росії

Тоді коли план дій щодо миру в Україні буде на столі та погоджений усіма учасниками Саміту миру, він буде доведений до представників росії. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час першого пленарного засідання Глобального саміту миру, передає УНН.

Ми з вами напрацюємо кроки. надати реальний план, щоб кожен крок до миру працював, від ядерної та продовольчої безпеки, до звільнення полонених та депортованих осіб, до повного завершення війни без загрози її нового початку

Він зазначив, що немає жодної потреби винаходити велосипед, коли статут ООН вже визначає підвалини миру та нормального співіснування народів.

Нам просто потрібно повернутися до них. І для цієї мети ми повинні вирішити яким чином держави повинні будуть співпрацювати, хто буде співлідерами для того, щоб закріпити та виконати план дій

Він пояснив чому на Саміті немає росії.

Зараз тут немає росії. Чому? Тому що якби росія була б зацікавлена в мирі не було б війни. Ми повинні вирішувати разом, що означає справедливий мир для світу та яким чином він може бути досягнутий у справді тривалий спосіб. Статут ООН є основою для нас, а потім, коли план дій буде на столі, погоджений усіма, прозорий для народів, – тоді він буде доведений до представників росії. І щоб на Другому саміті миру ми могли зафіксувати реальне закінчення війни. Зараз ми починаємо цей шлях