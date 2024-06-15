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Зеленський пояснив, коли план дій щодо миру  буде доведений до представників росії

Київ • УНН

 • 24154 перегляди

Президент Зеленський оголосив, що коли план дій для досягнення миру в Україні буде узгоджений усіма учасниками Глобального саміту миру, він буде переданий представникам Росії, щоб зафіксувати реальне припинення війни на Другому мирному саміті.

Зеленський пояснив, коли план дій щодо миру  буде доведений до представників росії

Тоді коли план дій  щодо миру в Україні  буде на столі та погоджений усіма учасниками Саміту миру, він буде доведений до представників росії. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час першого пленарного засідання Глобального саміту миру, передає УНН.

Ми з вами напрацюємо кроки. надати реальний план, щоб кожен крок до миру працював, від ядерної та продовольчої безпеки, до звільнення полонених та депортованих осіб, до повного завершення війни без загрози її нового початку

- сказав Зеленський.

Він зазначив, що немає жодної потреби винаходити велосипед, коли статут ООН вже визначає підвалини миру та нормального співіснування народів.

Нам просто потрібно повернутися до них. І для цієї мети ми повинні вирішити яким чином держави повинні будуть співпрацювати, хто буде співлідерами для того, щоб закріпити та виконати план дій

- зазначив Зеленський.

Він пояснив чому на Саміті немає росії.

Зараз тут немає росії. Чому? Тому що якби росія була б зацікавлена в мирі не було б війни. Ми повинні вирішувати разом, що означає справедливий мир для світу та яким чином він може бути досягнутий у справді тривалий спосіб. Статут ООН є основою для нас, а потім, коли план дій буде на столі, погоджений усіма, прозорий для народів, – тоді він буде доведений до представників росії. І щоб на Другому саміті миру ми могли зафіксувати реальне закінчення війни. Зараз ми починаємо цей шлях

- повідомив Зеленський.

Доповнення

Раніше президентка Швейцарської Конфедерації Віола Амхерд заявила, що для спрямування процесу у напрямку миру треба буде колись залучити також і росію.

Також Амхерд  заявляла, що під час Саміту миру учасники хочуть зокрема обговорити, як та за яких умов у процес майбутнього миру може бути залучена також росія.

Заступник керівника ОП Ігор Жовква заявляв сьогодні, 15 червня, що з росією прямих переговорів не буде. Це не той формат про який навіть буде розмова на Саміті миру, який розпочався сьогодні.  

Анна Мурашко

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