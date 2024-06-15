Зеленский объяснил, когда план действий по миру будет доведен до представителей россии

Тогда когда план действий по миру в Украине будет на столе и согласован всеми участниками Саммита мира, он будет доведен до представителей России. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский во время первого пленарного заседания Глобального саммита мира, передает УНН.

Мы с вами наработаем шаги. предоставить реальный план, чтобы каждый шаг к миру работал, от ядерной и продовольственной безопасности, до освобождения пленных и депортированных лиц, до полного завершения войны без угрозы ее нового начала - сказал Зеленский.

Он отметил, что нет никакой необходимости изобретать велосипед, когда устав ООН уже определяет основы мира и нормального сосуществования народов.

Нам просто нужно вернуться к ним. И для этой цели мы должны решить каким образом государства должны будут сотрудничать, кто будет солидерами для того, чтобы закрепить и выполнить план действий - отметил Зеленский.

Он объяснил почему на Саммите нет России.

Сейчас здесь нет России. Почему? Потому что если бы Россия была бы заинтересована в мире не было бы войны. Мы должны решать вместе, что означает справедливый мир для мира и каким образом он может быть достигнут действительно длительным способом. Устав ООН является основой для нас, а затем, когда план действий будет на столе, согласованный всеми, прозрачный для народов, - тогда он будет доведен до представителей России. И чтобы на Втором саммите мира мы могли зафиксировать реальное окончание войны. Сейчас мы начинаем этот путь - сообщил Зеленский.

Дополнение

Ранее президент Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд заявила, что для направления процесса в направлении мира надо будет когда-то привлечь также и Россию.

Также Амхерд заявляла, что во время Саммита мира участники хотят в частности обсудить, как и при каких условиях в процесс будущего мира может быть вовлечена также Россия.

Заместитель руководителя ОП Игорь Жовква заявлял сегодня, 15 июня, что с Россией прямых переговоров не будет. Это не тот формат о котором даже будет разговор на Саммите мира, который начался сегодня.