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Північна Македонія звинувачує Брюссель у перешкоджанні вступу до ЄС

Північна Македонія звинувачує Брюссель у перешкоджанні вступу до ЄС

Київ • УНН

 • 13120 перегляди

Президентка і прем'єр Північної Македонії заявили, що ЄС ставить перешкоди на шляху вступу країни. Вони критикують затримки та вимоги з боку Брюсселя, порівнюючи процес із "очікуванням Годо".

Президентка і прем'єр-міністр Північної Македонії заявили про те, що Брюссель ставить перешкоди на вступ країни до ЄС. Про це УНН пише з посиланням на Euronews.

Деталі

Прем'єр-міністр Християн Міцкоскі заявив, що ЄС намагається "диктувати", що робити Північній Македонії, і сказав, що не допустить подальших затримок у переговорах про вступ до Європейського Союзу.

Президентка Північної Македонії Гордана Сильяновська-Давкова під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН сказала, що шлях країни до членства в ЄС схожий на "очікування Годо".

Для нас членство в Європейському союзі після 20 років перемовин і 16 позитивних звітів Єврокомісії нагадує містера Годо, бо ми чекали на нього з 2005 року, постійно підбадьорювані міжнародними представниками з приспівуванням: "Лише одна умова або лише одна поступка"

- сказала вона.

Контекст

Заявка Північної Македонії на вступ до ЄС відкладена через суперечку з Болгарією з приводу балканської історії, мови та культури.

Сибіга обговорив з главою МЗС Північної Македонії зміцнення обороноздатності12.09.24, 18:11 • 20815 переглядiв

Попередній уряд Північної Македонії розглядав вимогу Болгарії включити до конституції країни згадку про болгарську етнічну меншину. Однак поправка не пройшла голосування в парламенті. А новий уряд Північної Македонії заявив, що внесе поправки до конституції тільки в тому разі, якщо Болгарія спочатку схвалить членство Північної Македонії в ЄС.

Раніше приєднання Північної Македонії до ЄС блокувала Греція через іншу суперечку про історію та спадщину. Вона була врегульована 2018 року після того, як країна змінила назву з Македонії на Північна Македонія.

Додамо

Коментарі з боку політиків Північної Македонії з'явилися на тлі повідомлень про те, що посли ЄС вирішили просувати процес вступу Албанії до ЄС незалежно від Північної Македонії. Хоча досі обидві заявки просувалися разом. Країни стали кандидатами в члени ЄС два десятиліття тому, хоча переговори про вступ так і не почалися.

Нагадаємо

Влітку президента Північної Македонії Гордана Сіляновська-Давкова під час виступу на другому пленарному засіданні Глобального саміту миру сказала, що безпекова архітектура Європи знаходиться під загрозою, а неспровокована війна, яку розпочала росія проти України, впливає на всіх.

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Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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