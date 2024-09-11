Хорватия будет помогать восстанавливать энергетическую отрасль Украины

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что его страна будет помогать восстанавливать энергетическую отрасль Украины. Об этом он сказал во время саммита Крымской платформы, передает УНН.

Мы будем дальше вам помогать в военном смысле, политическом, экономическом, через наши дипломатические инициативы. Будем рады принимать вас в Дубровнике в начале октября. У нас будет проходить саммит с участием Украины, стран юго-востока, Европы. Мы будем вам помогать восстанавливать вашу энергетическую отрасль. Вы знаете о чрезвычайной активности Хорватии в разминировании - сказал Пленкович.

Напомним

К четвертому саммиту Крымской платформы присоединилось более 60 участников. Во время саммита президент Владимир Зеленский отметил, что Россия должна видеть и точно видит, что мир не останавливается в движении к восстановлению справедливости.

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